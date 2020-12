Waarom stijgt het aantal positieve coronatests?

Het ging toch goed? De coronacijfers daalden toch nadat de gedeeltelijke lockdown was afgekondigd? Hoe kan het dan dat, terwijl de regels niet zijn aangepast, het aantal positieve tests al drie weken stagneert en de afgelopen week zelfs flink toenam, met ruim 25 procent?

„We weten niet precies waar die toename aan toe te schrijven is”, stelde Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in de Tweede Kamer. Maar hij had wel vijf mogelijke verklaringen.

Hoe plausibel zijn die?

1 Mensen zonder klachten mogen zich nu ook laten testen

Aanvankelijk mochten alleen mensen met klachten zich laten testen. Maar sinds 1 december worden soms ook mensen zonder klachten getest, zoals mensen die via bron- en contactonderzoek zijn opgespoord of mensen die een melding van de corona-app krijgen.

Daarmee worden meer besmettingen gevonden die eerder niet zouden zijn vastgesteld. Dat verklaart voor een klein deel de stijging van het aantal positieve tests. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 1.923 asymptomatische mensen een positieve testuitslag kregen. Dat is ongeveer 5 procent van alle positieve tests – terwijl het aantal positieve tests met ruim 25 procent steeg. Zo’n 80 procent van de stijging komt dus ergens anders vandaan.

2 Meer mensen zijn bereid zich te laten testen

Een andere verklaring, stelt Jaap van Dissel, is dat meer mensen bereid zijn om zich te laten testen. Er werd dan ook fors meer getest: zo werden er zo’n 17 procent meer tests afgenomen bij mensen met klachten. En als er meer wordt getest, krijg je al snel ook meer positieve tests.

Het percentage positieve tests steeg afgelopen week maar een beetje: van 11,1 naar 11,6 procent. Maar dat zegt alleen iets als je weet wáárom er meer wordt getest: er zou bijvoorbeeld ook een andere ziekte kunnen rondgaan die soortgelijke klachten veroorzaakt. Dat zou het percentage positieve tests drukken, zonder dat er daadwerkelijk een afname in het aantal besmettingen is.

Volgens Van Dissel wordt de stijging veroorzaakt doordat de testbereidheid stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de gedragsunit van het RIVM. Het aantal mensen met klachten dat een test had laten afnemen was gestegen van 42 naar 58 procent. Maar het onderzoek liep van 11 tot 15 november – ruim voor het aantal positieve tests opliep. Of de testbereidheid in de tussentijd verder is opgelopen, is onduidelijk. Nieuw onderzoek komt pas in januari.

In de loop van de week steeg het percentage positieve tests bovendien fors, blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde: op 1 december lag het nog rond de 11 procent, op 6 december – de meest recente dag waarover gegevens beschikbaar zijn – groeide dat percentage tot 14 procent.

3 De drukte in de winkelstraten rond Black Friday

Van Dissel noemt ook uitverkoopfestijn Black Friday als mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal positieve tests. Dat was in het weekend van 27 tot 29 november, sommige winkelstraten waren zo druk dat winkels op last van de burgemeester eerder werden gesloten. Volgens Van Dissel kunnen die extra contacten tijdens het winkelen een nieuwe piek hebben veroorzaakt.

„Het is opmerkelijk dat de stijging een week na Black Friday was”, aldus Van Dissel. Die week is het tijdsbestek waarin nieuwe besmettingen doorgaans in de statistieken terechtkomen: het duurt zo’n vijf dagen voor iemand die is besmet klachten krijgt, plus op zijn minst twee dagen tot er een testuitslag is.

Maar er valt ook wat tegenin te brengen. De stijging zette niet een week, maar al vijf dagen na Black Friday in - eigenlijk dus te vroeg om deze verklaring te onderbouwen.

De grootste brandhaarden zijn bovendien niet langer de grote steden, waar het zo druk was: juist in de minst verstedelijkte gebieden liep het aantal positieve tests de afgelopen week het hardst op, blijkt uit een grafiek van Van Dissel.

Ook uit het bron- en contactonderzoek kwamen geen aanwijzingen dat het winkelen tot meer besmettingen leidde. Dat suggereert dat als Black Friday tot een toename in besmettingen heeft geleid, het in ieder geval niet de enige motor achter de stijging kan zijn geweest.

4 Preventief testen: het zogenoemde Sinterklaaseffect

Het is een verklaring waar Van Dissel zelf ook „niet helemaal van overtuigd” is, maar in het verleden bleek dat mensen zich soms willen laten testen voor ze bij familie op bezoek gaan, om er zeker van te zijn dat ze niemand besmetten. Voor Sinterklaas was dat effect wellicht groter omdat veel mensen toch Sinterklaas wilden vieren in het bijzijn van mogelijk kwetsbare familieleden. Van Dissel noemt dat het ‘Sinterklaaseffect’. Maar om echt invloed te hebben op de cijfers zou er een flinke toestroom van ‘Sinterklaastesters’ geweest moeten zijn: bij mensen met klachten zijn voor duizend positieve tests zijn zo’n tienduizend tests nodig. Voor de ‘Sinterklaastesters’ moet de groep nog groter zijn, want mensen zonder klachten zijn minder vaak positief.

Daarnaast werden de afgelopen dagen juist hoge aantallen positieve tests gemeld, op vrijdag waren het er zelfs bijna 9.000. Door rapportage-achterstanden is bij deze tests onduidelijk van welke datum ze zijn, maar het overgrote deel is afgenomen ná Sinterklaasavond - het effect moet toen al zijn uitgewerkt.

5 Een ‘reële stijging’ zonder aanwijsbare oorzaak

De laatste optie noemt Van Dissel een „reële stijging”: het aantal besmettingen stijgt zonder dat dat is veroorzaakt door één specifiek aan te wijzen voorval. In de cijfers zijn een paar argumenten voor deze verklaring te vinden: de besmettingen concentreren zich niet op één specifieke groep. Er is een toename te zien door het hele land, in steden en kleine dorpen. En ook groeit het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen - weliswaar het hardst onder tieners en jongvolwassenen, maar ook onder 65-plussers is nu een duidelijke stijging te zien.

Daarnaast is ook de daling in het aantal ziekenhuisopnames gestagneerd. Dat is een relatief stabiele maatstaf, omdat die niet afhankelijk is van het testbeleid; als het aantal besmettingen stijgt lopen ook de ziekenhuisopnames op. Het RIVM meldde dinsdag 1.229 opnames in een week tijd op de verpleegafdeling, ruim 200 meer dan vorige week. Het aantal opnames op de IC’s bleef stabiel, rond de 180.