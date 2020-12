In ons lintdorpje worden glasvezelkabels gelegd. Het staat trots op billboards naast de toegangswegen. Ja, wij krijgen glasvezel! Het internet in onze trage gemeenschap gaat straks honderd keer sneller dan we gewend zijn. In het dagelijks leven zijn er werkers in gele en oranje hesjes verschenen. Ze graven zich in groepjes van zes tot acht van de ene naar de andere kant. Ik wijs Lucie van Roosmalen (3) en Leah van Roosmalen (5) er graag op als we ze op de fiets passeren.

„Kijk jongens, een groep! Dat is als ergens meerdere mensen ergens samen zijn.”

Het wonderlijke van deze werkers is: ze zijn er wel, maar ze zijn er ook niet. De mensen stappen over de sleuven heen, ze worden niet gegroet, maar zoeken zelf ook geen communicatie. Ze hebben geen mobiele telefoons, trekken zwijgend aan groene kabels, en graven in de vriesharde grond. Soms luidkeels aangemoedigd door voormannen in een vreemde taal.

Bij de bakker had ik een gesprek over de taal.

„Ze opereren in verschillende groepen”, zei een gepensioneerde man die ik weleens had zien rondscharrelen met zijn camera. Hij vulde de coronatijd met zijn hobby: alle huizen in de Zaanstreek van voor 1950 in kaart brengen en fotograferen.

De vrouw van de bakker: „Is dat al niet eerder gedaan?”

„Interesseert me geen fluit”, zei de man, „het is mijn hobby.”

Hij keek naar haar met een hoofd dat ‘reken jij nou maar af en stoor mij verder niet’ communiceerde en richtte zich weer tot mij. „Ik heb Pools gehoord en ter hoogte van waar de Blokker zat, kruipt nu een ploegje Turken.”

Hij stak een vinger omhoog.

„Maar er zitten ook Syriërs tussen. Die hebben natuurlijk ervaring met loopgraven, en daar gaan ze hier in feite mee verder.”

Verder hoorde ik niemand over de werkers, die immuun lijken voor de elementen.

Ze praten niet, ze eten niet, ze plassen niet.

Ze graven, ze trekken kabels.

Soms, als er een nieuwe katrol met groene kabel van een trailer is gerold, zorgen ze voor een opstopping en regelen ze het verkeer.

Bij de apotheek stond gisteren een kleine file.

Van een witte Audi werd het raampje opengedraaid.

Een jongen riep: „Als jullie dat werk ’s nachts doen, heeft niemand er last van.”

Hij werd onbegrepen aangestaard.

Ze hebben zich op het moment van schrijven bijna het dorp uitgegraven, ons huis zijn ze al voorbij. Ik stel me voor dat ze kruipend en gravend verder trekken. Naar Krommenie, Assendelft, Alkmaar en Den Helder, en dat ze daarna zwijgend in zee verdwijnen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 december 2020