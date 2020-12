„Hoe sterk is de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant…” Ik ben bijna aan de top van de hobbel waar ik iedere dag als een berg tegenop zie. Hij ligt op mijn vaste fietsroute. Ik heb nog geen sluipweg kunnen ontdekken. Regelmatig stap ik af om het laatste stukje met de fiets aan de hand te lopen. Maar vandaag ben ik vastbesloten. Ik zal deze berg beklimmen. De finish is in zicht als een jonge vrouw met wilde gebaren mijn aandacht vraagt. Ze oogt wat verloren. Ze houdt een papiertje in de lucht. Is ze de weg kwijt? Ik rem mijn eindsprint af, waarop zij zegt: „Heb jij Jezus al gevonden?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl