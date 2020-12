EU-leiders eens over aanscherpen doelstelling CO₂-uitstoot voor 2030

De leiders van de Europese Unie hebben vrijdag overeenstemming bereikt over een nieuwe klimaatdoelstelling. Dat heeft de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel bekendgemaakt nadat op de EU-top de hele nacht werd doorvergaderd. Over tien jaar moet de EU 55 procent minder CO₂ uitstoten dan in 1990. Dat is 15 procentpunt meer dan de EU eerder vastlegde.

Hoe de nieuwe ambities precies bereikt zullen worden, is niet bekend. „Europa is de leider in de strijd tegen klimaatverandering”, twitterde Michel na afloop van de overleggen over het klimaat. Eerder in de nacht blokkeerde Polen de nieuwe doelstelling; het land heeft al jaren bezwaar tegen klimaatambities van de EU. Na verdere onderhandelingen ging het land alsnog akkoord.

Het afgesproken percentage ligt alsnog lager dan waar het Europees Parlement op inzet. Een meerderheid stemde in oktober voor het verhogen van het emissiereductiedoel naar 60 procent in 2030. De raad en het parlement moeten de komende weken onderhandelen over wat de doelstelling uiteindelijk zal worden. Ook Nederland dringt langer aan op het verhogen van de klimaatdoelen.

