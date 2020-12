Ernö Rubik vindt de volmaakte vrijheid in zijn kubus

In 1974 wou een jonge docent voor architectuur en design aan de Hongaarse Academie voor Toegepaste Kunsten zijn studenten ruimtelijk inzicht bijbrengen. Hij woonde nog thuis, bij zijn gescheiden moeder, in een appartement in Boedapest. Hij vroeg zijn studenten of het mogelijk is om iets te maken dat zowel stabiliteit als beweging kent, een schijnbare tegenstrijdigheid.

Omdat hijzelf het antwoord niet wist, begon hij op zijn kamer te prutsen met blokjes hout, rubber, elastiek, visdraad en paperclips. Na vier maanden lukte het hem iets te maken wat hem voor ogen had gestaan: een kubus, gemaakt van kleinere kubusjes, die onderling verplaatsbaar zijn zonder dat het geheel uit elkaar valt. Pas daarna kwam het idee er een puzzel van te maken, door elk zijvlak een kleur te geven.

Het werd de beroemdste kubus ter wereld. Inmiddels zit de uitvinder er warmpjes bij. De 76-jarige Ernö Rubik woont in een zelfontworpen huis, vijf verdiepingen hoog, met lift, aan de rand van Boedapest.

Het verhaal van de Kubus heeft Rubik opgetekend in het boek Cubed, dat deze herfst in het Engels, Nederlands en Duits verscheen. In dat boek komt de Kubus, door Rubik consequent met een hoofdletter geschreven, ook zélf aan het woord. Voor Rubik is de Kubus meer ‘iemand’ dan ‘iets’.

Door de coronacrisis moest hij de geplande promotietournee afzeggen. Niet dat hij dat erg vond. Rubik bleef graag thuis. Een verzoek om te videobellen voor een interview werd aanvankelijk geaccepteerd, maar toen puntje bij paaltje kwam, zegde Rubik af. Hij kreeg de vragen liever per mail.

Herinnert u zich de eerste keer dat u de Kubus oploste?

„Aan mijn gevoelens over die eerste oplossing heb ik geen levendige herinnering. Wat ik me wél herinner, is dat ik nooit echt geloofde dat het onmogelijk was om terug te keren naar de startpositie.”

De eerste keer had u een maand nodig. Was het de tweede keer makkelijker?

„Natuurlijk, want ik wist toen zeker dat ik het kón. Het is alsof de weg naar huis van een onbekende bestemming altijd korter aanvoelt dan de weg ernaartoe. Maar het oplossen van de Kubus is een tweede en derde keer niet minder spannend. Elke oplossing is echt anders, vanwege het enorme aantal mogelijke combinaties.”

Dacht u toen al aan algoritmen?

„De eerste stap was inderdaad om de specifieke bewegingen van de stukken te begrijpen: hoe de middenstukken altijd blijven waar ze zijn, hoe de overige stukken bewegen en hoe je soms contra-intuïtieve draaiingen moet maken, draaiingen die schijnbaar meer chaos creëren dan orde. Toen ontdekte ik, heel geleidelijk, bepaalde regelmatigheden. Ik noemde ze geen algoritmen, maar dat waren het in feite wel.”

Later begonnen wiskundigen de Kubus als studie-object te beschouwen. „Zij hadden duidelijk een meer rigoureuze, wetenschappelijke benadering en waren gericht op efficiëntie. Dit werd nog belangrijker toen speedcubing opkwam als competitieve sport.”

Toen de Kubus in Hongarije op de markt kwam, lag Hongarije achter het IJzeren Gordijn. Hoe werd de Kubus aan de andere kant van het Gordijn ontdekt?

„Er waren twee ‘geheime kanalen’ om de Kubus vóór 1980 naar het Westen te exporteren, of beter gezegd: smokkelen. Ten eerste waren er de wiskundigen. Hongaarse wiskundigen namen de Kubus mee naar conferenties en wetenschappelijke bijeenkomsten. Vooral John Conway en David Singmaster behoorden tot de vroegste en meest overtuigende promotors. Ten tweede werd de Kubus gebruikt als handelsvaluta. Hongaarse toeristen konden moeilijk aan dollars of Duitse marken komen. Daarom ruilden ze Kubussen voor felbegeerde modeartikelen, zoals een spijkerbroek.”

De wiskundige principes van de Kubus zijn gerelateerd aan allerlei deelgebieden: combinatoriek, groepentheorie, computationele complexiteitstheorie. Wiskundigen rekenden uit dat er 43.252.003.274. 489.856.000 (43 triljoen, 252 biljard, 3 biljoen, 274 miljard, 489 miljoen, 856 duizend) toestanden zijn waarin de Kubus zich kan bevinden. Moeilijker was de vraag hoeveel draaiingen er maximaal nodig zijn om de Kubus op te lossen. Het antwoord, twintig, is pas in 2010 geleverd.

Hield die vraag u ook bezig?

„Ik vond het interessant, omdat het allemaal over hoop gaat. Dankzij menselijke vindingrijkheid kun je de juiste weg van chaos naar orde vinden, zelfs als er een astronomisch aantal combinaties is.”

Wiskundigen verdiepen zich ook in abstractere varianten: kubussen in meer dan drie dimensies, of kubussen die zich in een ‘gekromde ruimte’ bevinden. Volgt u dat allemaal?

„De laatste jaren meer dan vroeger. Ik bewonder de mensen die hun leven aan al die geweldige varianten wijden. Ik ben zelf geen wiskundige en daarom begrijp ik niet elk detail, maar ik vind het fantastisch dat de Kubus steeds nieuwe generaties wiskundigen blijft inspireren en uitdagen.”

Scholen moeten geen deuren sluiten, maar ramen openen

Uw beroep was architect. Puzzels uitvinden en huizen ontwerpen, zijn dat twee verschillende werelden?

„In mijn ogen staan ze dicht bij elkaar. Een goede architect begrijpt de behoeften van zijn klant. Wat zijn zijn esthetische voorkeuren? Wat is zijn manier van leven? Dat soort zaken beïnvloeden de plannen van een architect diepgaand. Bij het ontwerpen van zowel puzzels als huizen gaat het om problemen bedenken, vooruitdenken, oplossen. Zowel een puzzel als een huis komt tot leven in interactie met zijn gebruiker.”

In ‘Cubed’ breekt u een lans voor spelend leren. Wat kunnen scholieren van de Kubus opsteken, behalve het leren omgaan met frustratie?

„De Kubus kan je helemaal in beslag nemen. Hij heeft alle juiste eigenschappen om een bepaalde ‘flow’ te creëren. Je moet je concentreren, het is uitdagend maar niet onmogelijk, en het is, uiteindelijk, lonend.”

Hoe kijkt u aan tegen scholen?

„Scholen moeten geen deuren sluiten, maar ramen openen. Voor een blik op de toekomst, die van hen is en niet van ons. De school moet de nieuwsgierigheid en motivatie van kinderen onderhouden. Op basis daarvan kunnen ze hun eigen wereld verkennen. Het schoolkader mag die ervaring niet onderdrukken.”

Wat is de belangrijkste les die de Kubus ú heeft geleerd?

„Hoogstwaarschijnlijk om nooit op te geven als je een doel hebt.”

De Kubus inspireert ook kunstenaars. Over de vele schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, kubusmozaïeken en multimediaobjecten schrijft Rubik: „Via de Kubus ontdekken kunstenaars manieren om iets origineels en opwindends tot uiting te brengen.” Het Museum of Modern Art in New York heeft de Kubus in zijn permanente collectie opgenomen.

Hoe is het om tentoongesteld te worden in hetzelfde museum als waar Vincent van Goghs ‘Sterrennacht’ hangt?

„Het zou een zeer vernederende ervaring zijn, als de Kubus maar ooit bescheiden zou zijn!” Rubik maakt duidelijk dat hijzelf een heel ander karakter heeft dan zijn creatie. De Kubus is de ster, niet hijzelf. „Een citaat van R. Buckminster Fuller [Amerikaans architect, ontwerper en dichter] ligt me na aan het hart: ‘Als ik aan een probleem werk, denk ik nooit na over schoonheid. Maar als ik klaar ben en de oplossing is niet mooi, weet ik dat het verkeerd is.’

Het maken van kunst en het oplossen van problemen liggen verrassend dicht bij elkaar

„Het maken van kunst en het oplossen van problemen liggen verrassend dicht bij elkaar. Een kunstenaar, en Van Gogh is geen uitzondering, staat altijd voor een nieuw probleem dat innovatieve en creatieve oplossingen vereist. Je zou kunnen zeggen dat dát de ware artistieke waarde is. In dat aspect lijkt de Kubus inderdaad op de Sterrennacht.”

De Kubus heeft op honderden covers van tijdschriften geposeerd. Waarvoor staat hij doorgaans symbool?

„De Kubus is het ultieme symbool van intelligentie en probleemoplossing geworden. Maar ook van complexiteit, eenvoud, design en diversiteit. Het liefste zou ik de Kubus zien als metafoor voor onbeperkte vrijheid, binnen de kaders van de wet. Maar veel vaker wordt de Kubus gebruikt als metafoor voor netelige politieke kwesties of ingewikkelde sociale problemen, die schijnbaar of bijna onmogelijk op te lossen zijn.”

Emoji

Zou er niet een emoji moeten zijn voor het bestverkochte speeltje aller tijden?

„Ik ben duidelijk een boomer. Pas onlangs ben ik overgestapt op een smartphone, vanwege de deplorabele staat van mijn klaptelefoon. Maar hier is een emoji: zojuist voor jou gemaakt!”