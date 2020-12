Erfgenaam van de Sovjet-Unie

Rusland doet alsof het de enige erfgenaam is van de Sovjet-Unie. Onjuist. Ook Oekraïne en de 13 andere deelstaten zijn dat. Maarschalk Jevgeni Sjaposjnikov, die dinsdag overleed, begreep dat als geen ander toen de unie 30 jaar geleden uiteenviel.

President Vladimir Poetin prees hem als een „principieel mens”, uiteraard. Maar hij verzweeg dat Sjaposjnikov in 1991 ook de executeur-testamentair van de Sovjet-Unie is geweest. Die omissie van de president was geen gebrek aan piëteit, maar politiek opportunisme. In Poetins nieuwe grondwet, die dit jaar van kracht werd, staat namelijk dat Rusland de „wettelijke opvolgersstaat van de Sovjet-Unie” is. Dat lijkt logisch. Vanuit het Kremlin kijkt Poetin immers uit op zijn voorgangers Lenin, Stalin en Brezjnev. Maar het was indertijd toch echt Sjaposjnikov die de belangrijkste erfstukken uit de boedel van de Sovjetstaat moest beheren: de atoomwapens van het communistische rijk.

Die rol gaat terug tot 21 december 1991, de dag dat de Sovjet-Unie in Alma Ata definitief werd ontbonden. In de toenmalige hoofdstad van Kazachstan kwamen die zaterdag de leiders van Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan en zeven andere Sovjetrepublieken bijeen om een nieuw Gemenebest van Onafhankelijke Staten te concipiëren.

De elf spraken van alles af, maar niét dat Rusland zich de opvolgersstaat van de unie mocht noemen. Zelfs de Sovjettroepen werden niet aan Rusland overgedragen. In afwachting van elf nationale legers bleef Sjaposjnikov opperbevelhebber van de gezamenlijke (Sovjet)krijgsmacht, inclusief atoombommen. Dat was geen detail. Het journaal Vesti meldde die dag al in de vierde en zesde zin van het avondbulletin dat de maarschalk het commando over het nucleaire arsenaal zou krijgen.

Sjaposjnikovs taak was geen sinecure. Vier voormalige Sovjetrepublieken beschikten ineens over eigen kernwapens: Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan. Vooral in Oekraïne was het geen uitgemaakte zaak dat het ‘zijn’ atoombommen zou afstoten. In 1994 zegde Kiev dat toch toe in Boedapest, maar pas nadat de ‘vetostaten’ in de VN-Veiligheidsraad Rusland, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en later China hadden beloofd dat de drie ontwapende Sovjetrepublieken gevrijwaard zouden zijn van elke militaire, politieke of economische dreiging en dat zij Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rusland bij onverhoopte agressie te hulp zouden komen. Wat deze belofte voor Oekraïne waard was, weten we sinds 2014.

Maar ook Rusland is weinig opgeschoten met het aan zijn laars lappen van het Boedapest Memorandum. De „grootste geopolitieke catastrofe van de twintigste eeuw”, zoals Poetin de ondergang van het Sovjetimperium noemt, is er niet mee gewroken. In een interview deze week met dagblad Moskovski Komsomolets zegt analist Fjodor Loekjanov, net als de krant geen verzetsman, dat Rusland niet kan wat Amerika en Europa wel kunnen: omgaan met maatschappelijke bewegingen. Moskou kan dat niet in eigen land, laat staan in het ‘nabije buitenland’, aldus Loekjanov.

De laatste Sovjetleiders vermoedden dat 29 jaar geleden ook al. Dat maarschalk Sjaposjnikov de militaire boedelscheiding van de Sovjet-Unie desondanks zonder grootschalig geweld wist af te handelen, strekt hem tot meer eer dan Poetin wilde geven.

Oost-Europa-expert Hubert Smeets werkt bij het kenniscentrum Raam op Rusland. Hij schrijft om de week met redacteur geopolitiek Michel Kerres over de kantelende wereldorde.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 december 2020