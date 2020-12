Douane onderschept 1.064 kilo cocaïne; drie verdachten opgepakt

De douane heeft donderdag en vrijdag twee partijen cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. Bij de twee operaties werd in totaal 1.064 kilo cocaïne met een straatwaarde van 79 miljoen euro aangetroffen. In verband met de eerste vondst van 106 kilo werden drie verdachten aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De drie verdachten werden aangehouden nadat ze op de vlucht waren geslagen. Het gaat om mannen van 22, 24 en 32 jaar, afkomstig uit Rotterdam, Bergambacht en Gouda. Nadat ze op het haventerrein werden gespot, vatte de zeehavenpolitie het drietal in de kraag. Daarbij kregen de agenten hulp van de douane. Volgens justitie was het drietal op het Rotterdamse haventerrein voor een container vol met potjes paprika’s. Naast de potjes trof de politie donderdag ook 106 kilo cocaïne aan in de container. Die was afkomstig uit Peru; de inhoud was bestemd voor een Duits bedrijf.

Een dag later onderschepte de douane 958 kilo cocaïne, die was verstopt in een container vol met bananen. Die container was bij de Rotterdamse haven binnengekomen via een zeeschip uit Costa Rica. De lading was bedoeld voor een bedrijf in het Zwitserse Basel. Waarschijnlijk hebben de bedrijven niets met de vondst te maken. In deze zaak zoekt de politie nog naar verdachten. Het OM beschrijft de vondst van bijna duizend kilo als „bovengemiddeld veel”. De partijen zijn inmiddels vernietigd.