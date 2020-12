Wat het lot is van veel Tigreeërs is nog steeds onduidelijk. Familieleden die buiten deel Ethiopische deelstaat Tigray wonen tasten in het duister. Het grootste deel van de deelstaat is nog afgesloten en communicatiemiddelen werken niet (of nauwelijks). Vorige week claimde de Ethiopische regering dat de oorlog met milities in het gebied waar de Tigreeërs wonen, voorbij was, maar die berichten zijn moeilijk te verifiëren.

Foto Yasuyoshi Chiba /AFP