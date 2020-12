Disney+ zet alle ballen op Marvel en Star Wars

De pretparken zijn dicht, de cruiseschepen liggen stil, en ook de bioscopen zijn grotendeels uitgestorven. Door de coronacrisis sluit Disney een boekjaar voor het eerst in veertig jaar af met verlies, en dus stort het entertainmentbedrijf zich op de enige overgebleven melkkoe: Disney+. Donderdag maakte Disney tijdens een presentatie voor investeerders bekend dat de streamingdienst in iets meer dan een jaar 86,8 miljoen gebruikers aan zich heeft gebonden.

Om dat verder uit te bouwen, werd donderdag een stortvloed aan nieuwe titels aangekondigd: tien nieuwe Star Wars-series, tien nieuwe Marvel-series én dertig nieuwe films en series van Disney en Pixar. Het is een ongekende powermove waarmee Disney+ voor het eerst écht de aanval inzet op Netflix en de andere concurrentie. Dat gaat wel wat kosten: Disney trekt hiervoor de komende vier jaar veertien tot zestien miljard dollar uit.

Want hoewel de abonneecijfers doen vermoeden dat we met een beeldbepalende streamingdienst van doen hebben, was de opstart van Disney+ niet heel spannend. Waar Netflix en andere spelers zoveel mogelijk nieuwe content blijven produceren om de slag om de hongerige abonnee niet te verliezen, dreef Disney+ op het rijke archief.

Maar met alleen bestaand werk ga je de streamingoorlog niet winnen. Nieuwe titels, zoals de hitmusical Hamilton, waren vooral incidentele cadeautjes. The Mandalorian was tot voor kort de enige grote titel. Die spin-off van Star Wars bleek – naast publiekstrekker – ook significant in het prijzencircus: van de vijftien Emmy-nominaties voor het eerste seizoen werden er direct zeven verzilverd.

Niet vreemd dus dat The Mandalorian door Disney wordt gezien als hét lichtend voorbeeld voor de toekomst. Er komen twee nieuwe spin-offs die zich afspelen in dezelfde tijd met deels dezelfde personages: Rangers of the New Republic en Ahsoka. Het Star Wars-universum krijgt ook verdere uitbreiding. met series als Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor pakt zijn rol uit de prequelfilms weer op), Andor (een spin-off van Star Wars: Rogue One met Diego Luna), en The Acolyte (thrillerserie van Leslye Headland, bekend van Russian Doll).

In de bioscopen was al duidelijk dat Star Wars en Marvel dé beeldbepalende filmfranchises van de eenentwintigste eeuw zijn. De beslissing van Disney om deze scifi- en superhelden-mythologieën ook op tv verder uit te breiden, is dus niet vreemd.

In 2021 krijgen we van Marvel onder meer WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki en Hawkeye. Later volgen onder meer Ms. Marvel (Pakistaans-Amerikaanse superheldin), She-Hulk (nichtje van), en Secret Invasion (infiltratie van aliens, met Samuel L. Jackson en Ben Mendelsohn).

Niet meer eerst naar de bioscoop

De bioscoopstrategie van Disney wordt ook interessant: eerder dit jaar sloeg Mulan de bioscopen al over, en ging direct naar het videoplatform. Ook Pixarfilm Soul verschijnt alleen op Disney+. Filmstudio Warner Bros gooide onlangs een steen in de vijver door aan te kondigen dat het zijn films tegelijkertijd op streamingdienst HBO Max én in de bioscopen uitbrengt. Uit de plannen van Disney blijkt dat dit bedrijf nog niet zo ver gaat: een grote titel als Black Widow krijgt eerst een bioscooprelease in mei, en ook de laatste Indiana Jones (2022) gaat eerst naar de filmzalen.

Toch lijkt het ‘Mulan-model’ (tegelijk in de bioscoop en op Disney+) voor de kleinere titels wel degelijk de toekomst: animatiefilm Raya and the Lost Dragon krijgt in maart dezelfde behandeling als Mulan. Bovendien krijgen veel andere filmtitels een exclusieve release op Disney+: onder meer een live-action-remake van Pinokkio met Tom Hanks, nieuwe delen van Ice Age en The Lion King, en een vervolg op Enchanted.

Het doel van Disney+ is om de gebruikers elke week nieuwe content aan te bieden. Zonder risico is dat niet: een overdaad aan nieuwe producties in korte tijd kan de kijker ook murw beuken. Disney’s CEO Bob Iger probeerde zorgen hierover alvast weg te nemen: „De focus blijft liggen op kwaliteit, niet op kwantiteit.”

Disney+ gaat hoe dan ook een belangrijk deel van het films- en serieslandschap bepalen. De verwachting is dat de videodienst in 2024 tussen de 230 en 260 miljoen gebruikers heeft. De abonnementsprijs van Disney+ gaat trouwens in het nieuwe jaar met twee euro per maand omhoog. Want iedere week een nieuw sprookje kost vooral veel geld.