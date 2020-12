De verrommeling van het land vraagt om weerwoord

Nu een partij vol visioenen is gekapseisd klinkt alom de verzuchting dat de politiek maar het beste een beetje saai kan blijven. Het taaie handwerk van compromissen vult dan wel geen praatprogramma’s, maar alle hoogmoedige woorden over grootse verandering komen vroeg of laat toch ten val. Dus schikken en plooien – dat is het wel zo’n beetje.

De Duitse politicus Helmut Schmidt zei ooit: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.” En wanneer dat opgaat voor het grote buurland, dan al zeker voor een klein land als het onze dat erg afhankelijk is. Met weinig binnenland hebben we nu eenmaal erg veel buitenland: voor iedere Nederlander zijn er 453 niet-Nederlanders in de wereld. Dus improvisatie is aan de orde van de dag.

En toch knaagt die leegte van de democratische politiek: er moet toch iets zijn voorbij het wikken en wegen, voorbij het crisismanagement? Want in een tijd die zo in beweging is, bestaat onmiskenbaar behoefte aan richting, ook al weten we dat in een democratie ideeën over de toekomst nooit in enkelvoud worden geschreven.

Voor inspiratie hoeven we niet eens zover te zoeken. In Nederland bestaat een lange traditie van ruimtelijke ordening. Kauw even op het woord ‘ordening’: er is in deze contreien altijd een praktische verbeelding aan het werk geweest. We kunnen veel leren van die ontwerptraditie waarin de ervaring zichtbaar wordt van een klein land dat ook nog eens dichtbevolkt is.

Ik las het mooie essay van Floris Alkemade, tot voor kort Rijksbouwmeester, over de toekomst van Nederland. Dat is verplichte lectuur voor iedereen die zich zorgen maakt over het publieke domein. In dit essay benadrukt hij de kwetsbaarheden die de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel met zich meebrengen, want „de trek naar de kust, die we ook in Nederland met de groei van de steden in het laaggelegen westen van het land meemaken, is universeel”.

De conclusie die hij trekt betreft niet alleen het milieu, maar ook bijvoorbeeld de digitale wereld die steeds verder uitdijt: „Onze tijd biedt een even urgente als unieke kans om van richting te veranderen. Daarvoor zal de blik niet alleen op de wereld gericht moeten zijn, maar ook op onszelf. Wie willen we eigenlijk zijn?”

Tegen die achtergrond dringt Alkemade aan op een gesprek over de inrichting van Nederland. Nu wordt dagelijks 8,2 hectare open ruimte volgeplempt met woningen, wegen of opslagloodsen: „Iedere dag een gebied zo groot als een strook van een kilometer lang bij 82 meter breed.” Moeilijk voorstelbaar, maar wie door het land reist ziet het gebeuren.

In verkiezingsprogramma’s valt te lezen dat er in de komende tien jaar een miljoen woningen bij moeten komen. Kunnen we het hebben over waar en vooral ook over hoe die gebouwd moeten worden? Welke kwaliteit staat ons voor ogen? De verrommeling van het landschap vraagt om weerwoord: kunnen stedenbouwers en architecten zich samen met politiek en publiek buigen over de kaart van Nederland?

Ik las een vergelijkbaar pleidooi van Berno Strootman, tot afgelopen september samen met Alkemade lid van het driemanschap dat het College van Rijksadviseurs vormt. Ook hij maakt zich zorgen over de roekeloze manier waarop met de schaarse grond wordt omgesprongen en pleit voor een minister van Ruimte die enige samenhang kan waarborgen.

Juist de energietransitie vraagt om nieuwe nadruk op ruimtelijke ordening. „Ik houd mijn hart vast: dat wordt een grote hagelslag: een windmolen hier, een paar zonneparken daar. Het is een optelsom van plaatselijke initiatieven […] Er zit geen overkoepelend idee achter.” Strootman ziet hoe die versnippering ten koste gaat van het landschap: „Ik zou het een doemscenario vinden als er straks nergens in Nederland een plek is waar je geen windmolens ziet.” (de Volkskrant, 24 november).

Zo ontdekken we opnieuw dat het handwerk van de politiek helemaal niet tegenover de verbeelding van Nederland staat. Integendeel, wie de geschiedenis van de ruimtelijke ordening tot zich laat doordringen begrijpt onmiddellijk dat er in al het passen en meten een beschavingsideaal doorklonk. Die geschiedenis biedt houvast in een tijd waar duurzaamheid dwingt tot nieuwe afwegingen.

De Rijksbouwmeester schrijft: „Een goed ontworpen beeld kan een onweerstaanbaar verlangen naar verandering oproepen”. Onze geschiedenis leert dat aanpassingsvermogen en ordeningszin elkaar versterken. Mark Rutte sprak Schmidt na, maar het verschil tussen visie en visioen ontging hem enigszins. We kunnen treuren over de zwakte van het midden – we kunnen ook praktische verbeeldingskracht aanspreken. Zo ontstaat een zeker idee van Nederland.

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies (Tilburg).

