De oud-speler als deskundige

In fysiek opzicht kan ik alleen maar blij zijn met de opzienbarende terugval van Ajax. De spannende wedstrijden van nog niet zo lang geleden waren een forse aanslag op mijn gezondheid. Nóg zie ik me ronddwalen door verlaten, nachtelijk Amsterdam omdat ik de slotfase van cruciale duels in de Champions League niet meer kon verdragen.

Zou het met mij aflopen zoals met mijn vader, vroeg ik me toen af. Die durfde in zijn laatste levensjaren zelfs niet meer te kijken naar een opwindende tenniswedstrijd tussen twee spelers met wie hij geen enkele verbondenheid had. Later belde hij mij om te horen hoe het verlopen was.

Voorlopig lijkt de tijd voorbij dat ik me nog druk moet maken om Ajax. Berusting heeft al vóór de wedstrijd bezit van me genomen. Ik luister met enige weerzin naar de optimistische voorspellingen van zogenaamde kenners in de tv-studio als René van der Gijp en Wim Kieft. Ze wisten het dinsdag zo goed als zeker: Ajax ging dat potje heus wel winnen tegen het middelmatige Atalanta: het werd 1-0 of 2-1. Maar Ajax bleek nog middelmatiger dan Atalanta.

Vanwaar toch altijd dat misplaatste optimisme tijdens voorbeschouwingen van Nederlandse voetbalwedstrijden? Nooit hoor je iemand zeggen: „Sorry, ik heb er geen vertrouwen in.” Is het uit angst voor de chauvinistische kijker? Of komt het doordat deze deskundigen er net zo weinig verstand van hebben als mensen die níét, zoals zij, aan de top hebben gevoetbald?

Ik hel steeds meer over naar de laatste mogelijkheid. Voetbaldeskundigheid is een zeer betrekkelijke zaak. Ajax is er een interessant voorbeeld van. De directie bestaat uit de gewezen topspelers Edwin van der Sar en Marc Overmars. Ook in de technische staf van het eerste team zitten onder leiding van Erik ten Hag oud-voetballers van niveau: Poulsen, Reiziger, Bogarde, Witschge.

Met zoveel kunde en ervaring in huis zou een goed aankoopbeleid mogelijk moeten zijn, maar het tegendeel was de afgelopen twee jaar het geval. Ajax moest zijn beste spelers gedwongen laten gaan, kreeg er honderden miljoenen voor terug, maar kocht van dat geld spelers die weinig of niets toevoegden, zoals Marin, Magallán, Alvarez, Martinez, Labyad en Klaiber.

Die laatste twee spelers zijn afkomstig van FC Utrecht waar Ten Hag als trainer jaren met hen werkte. Hij haalde ze naar Ajax en moet nu merken dat ze niet goed genoeg zijn voor de top. Vreemd. Ajax heeft geen goede centrumspits, men dacht dat de jeugdspeler Traoré dat zou kunnen worden. Traoré is een stoere, ijverige jongen, maar een topspeler, nee, hij lijkt me meer iets voor, ‘met alle respect’, FC Utrecht. Hoe is het mogelijk dat zoveel voormalige topspelers soms zo weinig kijk hebben op potentieel talent?

Ajax is nu trots op de aankopen van de Braziliaan Antony en de ex-Ajacied Klaassen. Antony heeft het nog niet waargemaakt, Klaassen is geen leider, maar een beperkte speler. Waarom kocht Ajax niet Stengs, een groter talent, van AZ? De nu geblesseerde Kudus lijkt het enige echte toptalent dat Ajax de laatste jaren heeft binnengehaald. Een schrale score na de vette jaren met De Ligt, De Jong, Ziyech en Van de Beek.

Misschien moet er iemand met weinig voetbalkwaliteiten maar veel ervaring als voetbaltoeschouwer in de staf worden opgenomen. Ik weet wel iemand.

