De internationale editie van De Correspondent stopt

De Correspondent stopt per 1 januari met zijn Engelstalige versie. Van zeven medewerkers wordt het contract niet verlengd. De internationale editie van het journalistieke platform was sinds september 2019 in de lucht. De afgelopen maanden zakte het aantal leden (abonnees) van 56.000 naar 21.000. Daardoor was het platform niet meer levensvatbaar.

Twee jaar geleden begonnen hoofdredacteur Rob Wijnberg en uitgever Ernst-Jan Pfauth een grote Amerikaanse campagne om een Engelstalige versie te maken. In de campagne, ‘Unbreaking the News’, sprak Wijnberg met grote stelligheid over de schadelijkheid van de traditionele journalistiek. Volgens Wijnberg word je ziek van nieuws consumeren. Zijn platform zou daarom „het medicijn tegen de waan van de dag” bieden. Jay Rosen, hoogleraar journalistiek in New York en ambassadeur van The Correspondent, kwam op tv in de Today Show om te vertellen hoe de Nederlanders het Amerikaanse nieuws gingen veranderen. De boodschap sloeg aan: ze haalden 2,7 miljoen dollar op. De campagne kostte 1,8 miljoen dollar.

Toch niet in New York

The Correspondent werd ondersteund door Amerikaanse fondsen, van eBay-oprichter Pierre Omidyar en van Craigslist-oprichter Craig Newmark. En door de Nederlandse Stichting Democratie en Media. Die stak onlangs nog twee ton extra in het platform.

Aanvankelijk leek het erop dat The Correspondent zich zou vestigen in New York, maar tot chagrijn van sommige supporters bleek dat „een misverstand”. Het platform werd vanuit de Amsterdamse redactie geleid. Een andere opstarthobbel was het artikel van de Amerikaanse klimaatexpert Eric Holthaus, over een bezoek van klimaatactivist Gretta Thunberg. Hij trok het artikel in nadat de familie zich had beklaagd over details die haar veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen.

De leden van de internationale editie zijn voor één derde Nederlands, ze zijn verspreid over ruim 130 landen. De hoogte van het abonnementsgeld mochten lezers zelf bepalen, de meesten kozen een bedrag van 30 dollar. Abonnementen werden niet automatisch verlengd; een sympathieke maar risicovol gebleken geste.

Met de Nederlandse Correspondent gaat het financieel goed. De Nederlandse tak groeide in 2019 met zesduizend leden naar 69.000. De omzet steeg naar 6,9 miljoen euro (2018: 4 miljoen), vooral dankzij Rutger Bregmans beststeller De meeste mensen deugen. Het platform heeft een succesrijke boekentak. De vier boeken die het platform vorig jaar uitgaf leverden 3 miljoen op (was 8 ton in 2018). Na de kleine plus in 2018 is nu sprake van ruim een half miljoen euro winst die terugvloeit in het bedrijf.

Het platform staat bekend om zijn lange, persoonlijke verhalen met een activistische, optimistische toon.