De EU moet imperiaal zijn

Is de Europese Unie een imperium? Tot voor kort was dat een absurde vraag, die haast niemand stelde. Een ‘rijk’, dat was iets negatiefs. We associeerden dat met keizers, met landjepik, ongecontroleerd machtsvertoon en uitbuiting.

Maar dit verandert. Ineens zeggen mensen: de EU lijkt wel een soort imperium. En ze bedoelen het niet negatief. Meer als vaststelling. Dit is fascinerend, want het betekent dat wij anders over onszelf en Europa gaan denken.

Hoe dat komt? Door ontwikkelingen van buiten. Door Brexit, door de verzwakking van het westerse bondgenootschap. Doordat Europa nu wordt omringd door machten en groeperingen die ons willen verzwakken. Dit dwingt ons om, bewuster dan voorheen, te beschermen wat we decennialang hebben opgebouwd.

Soms zijn het kleine voorbeelden die dit grote verhaal vertellen. Zo spraken de EU en het Verenigd Koninkrijk dinsdag eindelijk af hoe ze na 1 januari met Noord-Ierland omgaan. Noord-Ierland is Brits en gaat uit de EU, maar Ierland blijft in de EU. Zonder afspraak zou er dwars over het eiland een EU-buitengrens lopen waar goederen en personen worden gecontroleerd. Maar zo’n harde grens schendt het Ierse vredesakkoord van 1998. Daarom blijft Noord-Ierland de facto onder Europese regelgeving vallen. Er komt een onzichtbare grens, met onzichtbare EU-inspecties om te zorgen dat de Britse eilanden geen smokkelnest worden richting EU. In protocollen hebben Londen en Brussel nu afgesproken hoe ze dit gaan doen. Aan alles zie je hoe machtig de EU is. En hoezeer de Britten dat erkennen.

Neem die EU-inspecteurs. De Britten wilden hen niet op Brits grondgebied. Maar ze komen er toch. Ze mogen overal inspecteren, onaangekondigd, op elk tijdstip. De EU krijgt digitaal toegang tot data van de Britse douane. Het enige is: de vijftien inspecteurs mogen niet in een gebouw werken met de Europese vlag. Dus doen ze het onzichtbaar. Zonder vlag.

Dit doet denken aan het eerste Palestijnse vliegveldje in Gaza, in de jaren negentig. Israëli’s controleerden alles: personen, tickets, bagage, de toegangsweg. Maar het gebeurde onzichtbaar. Palestijnse vlaggen wapperden. Je koffer werd achter spiegelend glas geïnspecteerd, zodat je niet zag dat een bewapende Israëli hem openmaakte.

Net als de Palestijnen destijds krijgen de Britten in Noord-Ierland de symbolen van de macht. De echte macht ligt bij de EU, die geen vlagvertoon nodig heeft om dit te etaleren.

In 2006 schreef Jan Zielonka, politicoloog in Oxford, in zijn boek Europe as Empire dat Europeanen te veel naar de EU kijken door de bril van nationale soevereiniteit. Intussen is de EU een van ’s werelds grootste handelsblokken. Iedereen die toegang wil, moet aan EU-regels voldoen. In die regels liggen Europese waarden besloten: milieuregels, privacybescherming, geen kinderarbeid. Zo projecteren we onze macht over de hele wereld. „Soevereiniteit,” schreef Zielonka, „is een goed concept als de wettelijke, politieke grenzen van de staat samenvallen met die van de markt, het leger, migratiepatronen. Maar dat is allang niet meer het geval. Een Europese Unie met serieuze macht moet imperiaal zijn.”

FT-journalist Gideon Rachman noemde de EU „an empire by invitation”: niemand is gedwongen lid, iedereen kan eruit. Niet-leden kopiëren Europese wetgeving, niet omdat het moet, maar omdat ze zichzelf anders benadelen. Zíj weten allang hoe machtig Europa is.

Nu we grenzen optrekken rondom Europa zal die imperiale status duidelijker worden, ook voor ons. We moeten beseffen dat imperia goede dingen kunnen doen, maar ook schade kunnen aanrichten. Wat doen we als Londen het Noord-Ierse akkoord schendt? Als Turkije migranten en vluchtelingen blijft sturen? Als Zwitserland blijft weigeren een raamakkoord te tekenen? Wie macht heeft, maakt soms vuile handen. We zullen fouten (blijven) maken, maar mogen nooit vergeten wat Plato zei: „Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang.”

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 december 2020