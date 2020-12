Creditcardfirma’s willen niet meer met Pornhub werken om verkrachtingsvideo’s

Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard verwerken geen betalingen meer aan Pornhub. De bedrijven reageren daarmee op een artikel in The New York Times waarin slachtoffers van seksueel misbruik vertellen hoe zij eronder lijden dat ze te zien zijn in filmpjes op de pornowebsite. Pornhub doet volgens de creditcardbedrijven te weinig om de verspreiding van illegale video’s (waaronder beelden van verkrachting en kinderporno) tegen te gaan.

NYT-journalist Nicholas Kristof schreef vorige week in een opiniestuk hoe materiaal dat verboden is en weggefilterd zou moeten worden toch te vinden was op Pornhub. Dat kwam volgens hem vooral doordat gebruikers zelf materiaal kunnen uploaden en het toezicht daarop ontoereikend is. „Als je weet waar je op moet zoeken, is het mogelijk om in een half uur honderden filmpjes op Pornhub te vinden waarin kindermisbruik te zien lijkt”, schreef Kristof. De site, die vorig jaar naar eigen zeggen 115 miljoen bezoekers per dag ontving, verdient daar via advertenties zelfs geld aan.

Mastercard zegt volgens internationale persbureaus onderzoek gedaan te hebben naar de werkwijze van Pornhub en vastgesteld te hebben dat er illegaal materiaal te vinden is. Een onderzoek van Visa loopt nog, maar toch heeft het bedrijf vast besloten de betalingen op te schorten.

Maatregelen

Pornhub noemt de besluiten in een verklaring „bijzonder teleurstellend” omdat twee dagen geleden juist een pakket maatregelen werd aangekondigd om de verspreiding van illegaal materiaal tegen te gaan. Zo kunnen gebruikers niet zomaar meer zelf video’s uploaden, is samenwerking gezocht met een aantal organisaties om ze beter in staat te stellen filmpjes te verwijderen en is het toezicht op de site uitgebreid. Het bedrijf zegt dat „honderdduizenden” modellen voor hun inkomsten afhankelijk zijn van Pornhub en door het besluit van Visa en Mastercard in de knel komen.

De maatregelen die Pornhub heeft aangekondigd, sluiten aan bij de aanbevelingen die Kristof had gedaan in zijn artikel. De columnist vond de aangekondigde stappen dan ook hoopgevend, schreef hij woensdag. Wel moet nog blijken of de maatregelen toereikend zijn om daadwerkelijk te voorkomen dat illegaal materiaal verder wordt verspreid.

Pornhub is onderdeel van Mindgeek, dat nog veel meer pornowebsites runt. De site probeert video’s waarin verkrachting of kinderen te zien zijn weg te filteren, maar slaagt daar lang niet altijd in. Verboden materiaal werd door gebruikers geüpload en was te vinden door te zoeken op bepaalde eufemismen, of trefwoorden waar de filters niet op aanslaan. Dat materiaal was vervolgens ook makkelijk te downloaden, waardoor het makkelijk verder verspreid kon worden. Verschillende organisaties waarschuwden al langer dat de bestrijding van dit soort praktijken niet effectief genoeg was.