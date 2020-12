CPB: hoger minimumloon werkt door in hogere salarissen

Niet alleen mensen die het minimumloon verdienen, ook mensen met een hoger inkomen zullen hun salaris zien stijgen als het minimumloon verhoogd wordt. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een vrijdag verschenen studie.

Een verhoging van 10 procent zal voelbaar zijn voor mensen met een loon tot 40 procent boven het minimumloon, schrijft het planbureau. Bedrijven zullen de relatieve loonverschillen in stand willen houden, en dus ook salarissen boven het minimumloon verhogen, verwacht het CPB.

Naarmate het minimumloon verder stijgt, wordt de groep die daarvan profiteert nóg groter, ontdekte het CPB. Van een verhoging van 40 procent profiteren mensen tot een inkomen dat twee keer zo hoog is als het minimumloon. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het voorjaar kwam het CPB al tot de conclusie dat een verhoging van het minimumloon tot een kleiner verlies van werkgelegenheid leidt dan het planbureau eerder dacht. Bij een kleine stijging, van 5 procent, zullen zelfs helemaal geen banen verloren gaan, verwacht het. Eerder dacht het CPB dat in dit scenario 27.000 banen (0,3 procent van het totaal) zouden verdwijnen. In deze berekeningen is ervan uitgegaan dat de bijstands- en de AOW-uitkering, die normaal gekoppeld zijn aan het minimumloon, niet meestijgen.

Verhogen is goedkoper

Als het kabinet die twee uitkeringen wel laat meestijgen met het minimumloon, kost dat het kabinet veel geld. Maar het is wel minder dan het CPB tot nu toe dacht. Een verhoging van 10 procent kost op termijn 6,3 miljard euro per jaar, schreef het planbureau dit voorjaar. Vrijdag voegde het daaraan toe dat ongeveer de helft van die uitgaven terugkomt in de schatkist, doordat mensen door de hogere uitkeringen meer inkomstenbelasting gaan betalen en, via hogere uitgaven, ook meer btw afdragen.

De bijstelling van het CPB komt op een moment dat consensus aan het ontstaan is over het minimumloon. Veel politieke partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor verhoging ervan. Niet alleen de linkse partijen, maar bijvoorbeeld ook D66, CDA en VVD. Vakbond FNV voert sinds vorig jaar campagne om het minimumuurloon (nu 10,21 euro bij een werkweek van 38 uur) te verhogen naar 14 euro per uur.