Bescheiden extra sancties EU wegens Turkse gasboringen

De Europese Raad heeft de weg vrij gemaakt voor extra sancties tegen Turkije als antwoord op Turkse gasboringen in de oostelijke Middellandse Zee. Het gaat in eerste instantie om een bescheiden uitbreiding van een bestaand sanctieregime. Verstrekkender maatregelen volgen mogelijk in maart, zo blijkt uit een besluit dat de regeringsleiders namen in de nacht van donderdag op vrijdag.

Eerder zette de Europese Unie al twee medewerkers van het staatsenergiebedrijf op een sanctielijst. Die lijst kan nu uitgebreid worden. Vergaande maatregelen tegen Ankara, zoals een wapenembargo, haalden het niet. Wel kreeg ‘Buitenlandchef’ Josep Borrell opdracht om voorstellen te doen over de toekomstige relatie met Turkije. Daarin moet Borrell ook opties voor vergaande sancties meenemen.

Turks onderzoeksschip

In de zomermaanden waren de spanningen tussen Turkije enerzijds en Griekenland en Cyprus anderzijds hoog opgelopen nadat Turkije een onderzoeksschip, dat werd begeleid door marineschepen, had laten opstomen naar wateren voor de kust van Cyprus en in de buurt van Griekse eilanden. In oktober dreigden de EU-leiders al eens met hardere maatregelen, als Turkije zijn leven niet zou beteren. Dat deed Turkije niet, concludeerden de regeringsleiders.

Griekenland, Cyprus en Frankrijk zijn doorgaans voorstanders van een harde lijn tegen Turkije. Een groep landen rond Duitsland kiest voor een behoedzamere koers. Turkije is een belangrijke handelspartner, onmisbaar voor het migratiebeleid en een machtig NAVO-land. In de slotverklaring wordt onderstreept dat de EU het liefst tot een positieve relatie met Turkije zou komen.

Volgens persbureau Reuters staan de Verenigde Staten op het punt sancties op te leggen tegen Turkije als reactie op de aanschaf van een Russisch antiraketsysteem door de NAVO-partner.