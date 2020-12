Abke Haring vergeet haar publiek in richtingloos ‘Safe Space’

Het is doorgaans fijn als een voorstelling enigszins meerduidig is. Dat haalt je als toeschouwer uit de passiviteit, het dwingt je tot interpreteren en zet aan tot invullen. Maar wanneer iets doorslaat in meerduidigheid wordt het betekenisloos. En precies dat is er gebeurd in de nieuwe voorstelling van theatermaker Abke Haring. Safe Space is een in zichzelf gekeerde opeenstapeling van abstracties – zowel in taal als in bewegingen op de vloer – en doet geen enkele poging om de toeschouwer tegemoet te komen.

Het schaars verlichte, kaalgeslagen toneelbeeld – slechts een tafel met stoelen – herkennen we terug uit Harings eerdere voorstellingen Unisono (2015) en Platina (2018). Ditmaal schreef ze een repetitieve taalpartituur die draait om het bezweren van angst. Drie vrouwen – Abke Haring, Ella Kamerbeek en Marlies Heuer – bevinden zich om de tafel. Ze zwijgen vrijwel voortdurend, de woorden die we over de boxen horen zijn de mantra’s die in hun hoofden klinken.

Traag

De flarden contemplatieve monoloog, door componist Jimi Zoet van een ritmische soundscape voorzien, vinden nergens richting of focus, waardoor de betekenis ervan meteen vervliegt. Ondertussen staren de vrouwen voor zich uit, maken drukke maar onduidelijke bewegingen aan de tafel of lopen rondjes op het toneel. Soms zijn ze in zichzelf gekeerd, soms vinden ze elkaar in hun afzondering. Langzaam richten ze zich gezamenlijk op, alsof ze hun angsten onder ogen komen. Dat gaat traag, moeizaam en zonder een substantieel bewijs dat ze in de goede richting gaan – zoals dat gaat als je een angst onder ogen komt. Tegen het einde lijken ze haast te verdwijnen tegen het zwarte achterdoek. Totdat alles weer van voor af aan begint.

Meestal weet Haring door een aantal, weliswaar subtiele, aanknopingspunten, binnen haar abstracte en gefragmenteerde theatertaal toch een grote emotionaliteit bij het publiek te sorteren. Maar in Safe Space ontbreekt het aan enig houvast. Als toeschouwer voel je je daardoor uiteindelijk vooral buitengesloten.

Theater Safe Space door Abke Haring, Toneelschuur Producties, De Coproducers. Gezien: 10/12, Toneelschuur (Haarlem). Tournee t/m 26/2. Inl: toneelschuurproducties.nl ●●●●●