‘We zijn het contact met de de natuur kwijtgeraakt’

Botanicus Kryštof is doodsbang voor de berenklauw, die harige, gigantische plant die je langs snelwegen vindt en waarover je als kind al leert dat ze gevaarlijk zijn. Wakker ligt hij ervan, ‘hij was er zeker van dat hij hoorde hoe de wortels in het donker het asfalt openscheurden, hoe ze langzaam doordrongen in de infrastructuur, aan kwamen sluipen vanaf de rivier waar het meeste water was’, hoe ze ‘krachten verzamelden om de laatste huizen te omsingelen waarin nog mensen zaten’.

Als een duister refrein duikt de berenklauw steeds weer op in Klimaatverdriet, de roman van de Tsjechische auteur Marek Šindelka die net is verschenen in een muzikale vertaling van Edgar de Bruin. Het kruid speelt geen echte rol in het verhaal, maar spookt rond, als het ijzige geluid van een klapperend hek in een horrorfilm. In de sluipende, steeds verder tastende wortels zou je een metafoor voor het boek zelf kunnen zien.

De roman is een grondige herschrijving van Šindelka’s debuutroman Chyba (‘De fout’) uit 2008, die onlangs ook in het Tsjechisch is verschenen. Wat ooit begon als een haiku, groeide steeds verder en steeds wilder, tot proza met lange lappen poëzie erin, dromen, dagboekfragmenten. Šindelka bewerkte het al eens tot een graphic novel. En het woekert nog, de kaft kan het niet tegenhouden.

„Ik voel nog steeds de noodzaak om er verder aan te werken, maar ik verbied het mezelf”, zegt de schrijver , in Nederland bekend van Anna in kaart gebracht (2016) en Materiaalmoeheid (2018), in zijn Praagse woonkamer. We skypen op een moment dat zijn drie jonge kinderen van vier maanden, drie en vijf jaar een middagdutje doen. Sinds de lockdown heeft hij nauwelijks nog tijd om te schrijven, vertelt hij. Hij woont in een krap appartement zonder werkkamer. Alleen ’s nachts kan hij werken. Hij schrijft scenario’s voor de kost, en moet echt eens beginnen aan zijn proefschrift in de filmwetenschappen.

Hij schudt zijn hoofd, trekt een scheve glimlach. „Klimaatverdriet was een monster, een literaire kanker, het heeft al mijn tijd opgeslokt en nog ben ik er niet gelukkig mee. Ik kan er mijn hele leven aan doorschrijven, realiseerde ik me toen ik aan de nieuwe versie werkte. Dat was zo’n vreemd inzicht. Ik zou een van die oude schilders worden die hun hele leven aan één icoon van Christus werkt.”

Šindelka was net klaar met de middelbare school, en had al een dichtbundel op zijn naam toen hij op twintigjarige leeftijd begon aan de apocalyptische eco-detective over de jacht op een mysterieuze zwarte bloem. Eerst schreef hij een paar verzen over een jongen die zo bezeten is van planten dat hij een bloem in zijn buikweefsel plant. Direct raakt ook de schrijver bezeten door een immense schrijflust. „Ik schreef dag en nacht, zelfs toen ik een maand lang hoge koorts had.”

Die manie is heel aanwezig in de tekst. Zelfs in de herschreven versie voel je de waanzin en koortsdromen in de taal, nergens lijkt het te grondig bewerkt of te helder gestructureerd.

„Ja, het is absoluut een boek over waanzin, over verzwolgen worden door je obsessies. Over levend gegeten worden door wat je zelf hebt gecreëerd. Dat zijn altijd al de belangrijkste thema’s uit mijn oeuvre: het lichaam dat geïnfecteerd is, bezeten door iets, door de drang tot zelfverwezenlijking. In Anna in kaart gebracht zijn sociale media de parasiet die de personages infecteert.”

Een van de redenen waarom het boek zo koortsachtig aandoet, is dat je geen enkele van de vertellers kunt vertrouwen. Hoofdpersoon Kryštof, die met uitsterven bedreigde bloemen smokkelt, noch de rechercheurs die hem op de hielen zitten, noch zijn jeugdvriend Andrej. Ze zijn verslaafd aan drank en drugs, ze ijlen, ze liegen; steeds word je op het verkeerde been gezet. De detective-verhaallijn en de horrorelementen zijn wat dat betreft een welkome houvast, de tropen van de genres zijn als boeien voor de lezer.

„Die detective-lijn heb ik in de nieuwe versie toegevoegd omdat het oorspronkelijke verhaal te moeilijk te volgen was. De eerste uitgave was een nog raardere mix van genres. Heerlijk vond ik het, het was een wilde rit. Ik was destijds enorm fan van Japanse horrorfilms, vooral die van Kiyoshi Kurosawa. In zijn films verkent hij alle vormen en tinten van de angst. Ik heb me tijdens mijn studie cultuurwetenschappen ook ondergedompeld in de Japanse kwaidans, horrorverhalen. Veel kwaidans gaan over vormen van leven die geen vaste vorm hebben, die door de wereld zwerven via verschillende lichamen, van planten, dieren en mensen.”



Marek Šindelka: Klimaatverdriet. Vert. Edgar de Bruijn. Das Mag, 380 blz. € 23,99 Klimaatverdriet. Vert. Edgar de Bruijn. Das Mag, 380 blz. € 23,99

In Klimaatverdriet is die invloed zichtbaar in de figuur van de ‘killer’, die jaagt op de zeldzame zwarte bloem die Krystof in zijn buik draagt. De killer verplaatst zich van mens tot mens, als het monster in Ridley Scotts Alien. „Hij zou de natuur zelf kunnen zijn, die door de aderen van mensen reist, of een obsessie. Hij heeft altijd honger. Hij is de fout in de wereld, uit de Tsjechische titel.”

Klimaatverdriet, rouw over de verwoesting van de natuur door de mens en de onomkeerbaarheid van dat proces, lijkt mij een heel hedendaags gevoel. Had u dat al in 2008?

„Dat is precies de reden waarom mijn uitgever het boek opnieuw wilde drukken, omdat het zo van nu voelt. Klimaatverandering is dagelijks nieuws. Zelfs de grootste ontkenners voelen dat er iets gaande is. Daarom vond ik het een goed idee. Ik dacht dat ik alleen maar een paar correcties hoefde aan te brengen.

„Misschien dat ik nu wel meer klimaatverdriet voel dan eerst. Waar in de eerste versie de dreiging heerste van mogelijke ecologische rampen in de nabije toekomst, zijn overstromingen in de nieuwe versie aan de orde van de dag. Maar het was altijd al een melancholisch boek. In 2002 raakte Praag zwaar overstroomd. Het was ongelooflijk, zoiets had ik nog nooit gezien. De hele stad lag onder water, het metrostelsel was verwoest. De sfeer was heel intens en vreemd. Die herinnering was vers toen ik met schrijven begon.”

In het boek is klimaatverdriet een nieuwe epidemische geestesziekte, mensen zijn apathisch, depressief. Niemand is nog strijdbaar over de verwoesting van de natuur. Toch is de ziekte meer een achtergrondgebeurtenis dan het centrale thema.

„‘Solastalgia’ was de aanvankelijke titel, maar mijn uitgever vond het klinken als een zeepmerk, haha. Solastalgie is een gevoel van diepe rouw of melancholie. Het heeft met het klimaat te maken maar ook met het verlies van een veilige omgeving. Plots is de wereld veranderd: het weer is anders, er zijn nieuwe insecten. De leegte die dat verlies aan veiligheid achterlaat is een belangrijker motief in het boek dan de ziekte zelf.”

Vurig beschrijft Šindelka zijn jeugd in Oost-Bohemen, als kind van fabrieksarbeiders. Hij groeide op in een ruige regio, met staalfabrieken en mijnen. Later verhuisde zijn familie naar het midden van het land, naar een bosrijk gebied, waar zijn moeder een baan op een kasteel vond. „Dat was een wonder. We verhuisden naar het paradijs. Naar het hart van de natuur. Ik kon houthakken, dwalen, spelen. Ik mis dat tot op de dag van vandaag. Net als de sneeuw, het sneeuwt bijna nooit meer in Tsjechië.” Hij zucht. Er komt weer een herinnering. „Toen ik Klimaatverdriet herschreef was het de heetste zomer ooit. Veertig graden. Ik lag zwetend op de vloer met de tekst te worstelen, ik had hoofdpijn, het land werd door stormen geteisterd, het was de hel.”

De natuur krijgt in uw beschrijvingen een erotische lading. Ze vibreert en lonkt. In ‘Materiaalmoeheid’, het hyperrealistische, zeer fysieke verhaal van een immigrant die Europa probeert te bereiken, was de natuur juist bruut, onbewogen, onmenselijk.

„Een bloem ís toch ook iets erotisch? Het centrale beeld in de roman is de gemeenschap tussen een mens en een plant, die scène waarin Kryštof de bloem in zijn buik plant. Zoiets kan natuurlijk niet echt, het is maar een beeld. Dat maakt het ook triest.

„Het contact met de natuur zijn we kwijt, de natuur bestaat niet meer. Het hele boek gaat over hunkering naar een hernieuwd contact. Die scène is cruciaal voor mij, ze verbeeldt de overgave aan de natuur, de poging om er weer deel van uit te maken. Om jezelf er letterlijk mee te bezwangeren. Maar op het moment dat dat gebeurt, verandert Kryštofs identiteit. Hij is niet meer zichzelf, hij heeft een parasiet in zich. Dat is ook waarom ik dat beeld zo tragisch vind: de versmelting vernietigt ook iets.”

Die tragiek zit al in het gegeven dat Kryštof zielsveel van planten houdt, maar ook kwetsbare ecosystemen vernietigt door zeldzame bloemen te smokkelen. Het deed me denken aan een beeld van de Britse klimaatdenker Timothy Morton, die de mens vergeleek met de detective in een film noir: we zijn zowel het slachtoffer van de klimaatcrisis, als de dader.

„Daarom is dit ook niet een activistisch, alarmistisch boek, niet als Materiaalmoeheid. Toen ik dat schreef, voelde ik woede over hoe mijn land zich opstelde in de vluchtelingencrisis. Ik wilde mijn landgenoten wakker schudden. Over het klimaat voel ik sterk dat het al te laat is. Het is vreselijk om te zeggen, ik heb kinderen! Maar ik geloof gewoon niet dat de mensheid in staat is om klimaatverandering te stoppen. We zijn te veel op onszelf gefocust, op onze kleine levens. Het is ironisch dat we in staat zijn oplossingen te verzinnen voor een pandemie, maar als iemand ons vertelt dat we harder moeten werken om klimaatverandering te stoppen, weigeren we dat. Daarom voel ik rouw. Ik rouwde toen Klimaatverdriet in 2008 verscheen en ik rouw nog.”

Marek Šindelka (Policka, 1984) wordt de beste Tsjechische schrijver van zijn generatie genoemd. In 2006 debuteerde hij met de poëziebundel Strychnine. In 2008 publiceerde hij zijn eerste roman, Chyba (De fout). Nederland maakte in 2016 kennis met Anna in kaart gebracht. In 2018 volgde de roman Materiaalmoeheid, die bekroond werd met de Magnesia Literatuurprijs.