Val van Ajax met poëtisch commentaar

‘Jongens, niet zo negatief! Positief denken”, schreef een vriend vermanend in de appgroep, een kwartier voor de aftrap van Ajax-Atalanta Bergamo. Nu had het pessimisme over de wedstrijd van de Amsterdammers zich ook al over de tv-zenders verspreid. Bij SBS6 lachte René van der Gijp zo hard om de trage Daley Blind („hij is niet op de brommer!”) dat hij eraan herinnerd moest worden dat Blind helemaal niet mee zou doen.

Intussen werd er in de studio een band afgespeeld met doelpunten van Atalanta, wat voelde als het kijken naar beelden van een sneeuwstorm voordat je een bergwandeling gaat maken. Het enige stukje blauw in de lucht was de opmerking dat Ajax-verdediger Perr Schuurs ook weer niet zo slecht was als iedereen dacht. „Maar dat kleintje”, zei Van der Gijp, „dat is echt een hele goeie voetballer.” Helaas was „dat kleintje” de aanvoerder van de tegenpartij.

Bij Ziggo Sport was een parallelle voorbeschouwing bezig, waar oud-prof Jan van Halst nog een zwakke plek in het elftal van Ajax meende te hebben ontdekt: de bewierookte Davy Klaassen was volgens hem minder goed dan de immer verguisde Mexicaan Álvarez. Van Halst keek als een verkenner die glom van trots omdat hij zijn generaal één van de mijnen in een kilometers breed mijnenveld had aangewezen.

Een mijnenveld was de grasmat van de Arena niet, eerder een glibberig buitenwijkgazonnetje. De spelers werden creatief overvleugeld door SBS-commentator Wytse van der Goot. Die blikte fraai terug op het schuldbewustzijn van Ajaxdoelman Onana na diens fout tegen Liverpool vorige week: „Hij trok niet alleen het boetekleed aan; het leek of hij dat speciaal op maat had laten maken.” Tegen het einde van de eerste helft volgde dit steekpassje: „Dit waren veertig minuten die aanvoelen of ze nooit gespeeld zijn.” Even later botsten de ploeggenoten Brobbey en Tagliafico hard op elkaar. „Brobbey even groggy”, punterde Van der Goot, die na die frivoliteit blij zal zijn geweest dat de jonge spits weer opstond en bijna scoorde.

Van der Goot schakelde in de tweede helft naar een biljarttoon die naadloos overging in die van een uitvaartverslag: „De VAR kan weer verder met knikkebollen.” Intussen kreeg de thuistoeschouwer het idee dat de band met ingeblikte stadiongeluiden geleidelijk zachter werd gezet. Het volume werd nog even opengedraaid voor een fluitconcert bij de tweede gele kaart van Ryan Gravenberch, die met een zwabberarm „dat kleintje” van Atalanta in het gezicht had geraakt.

Bezwete mannen in leeg stadion

Ziggo Sport deed na het wegsmelten van Ajax nog verslag van zes andere wedstrijden in de Champions League. Het werd alleen spannend bij Inter Milaan, dat een tamelijk accurate imitatie van de Mokumse machteloosheid ten beste gaf. „Geef ’m nou voor man!” riep commentator Emile Schelvis een Italiaanse aanvaller onthutst toe. Hij gaf ’m niet goed voor – even waren alle Amsterdammers Milanezen.

Terwijl Inter de eigen kansen verprutste, verscheen er onderin een beeld een vakje waarop de spelers van Borussia Mönchengladbach, even daarvoor weggespeeld door Real Madrid, over een telefoon gebogen zaten om te zien of er nog zou worden gescoord in Milaan. Het zag er zeer huiselijk uit: bezwete mannen in een leeg stadion die probeerden een glimp op te vangen van wat er 1500 kilometer verderop in een ander leeg stadion gebeurde.

Mooie televisie, vooral de vijftien seconden waarin de kijkers wisten dat er in Milaan was afgefloten, terwijl de Duitsers door hun trage internetverbinding nog naar hun minischermpje tuurden, gevangen in een gat in de tijd. Een gat waar Ajaxfans ook wel in hadden willen wegkruipen.