Techsector ziet weer miljarden op de beurs

Investeren ‘op z’n Amerikaans’. Robert Vis, topman van het Nederlandse softwarebedrijf MessageBird, weet uit ervaring hoe dat in zijn werk gaat, vertelde hij onlangs aan NRC. Een simpel A4’tje met een handtekening en hij had 200 miljoen dollar geregeld. „We hadden het dat bedrag wel drie keer kunnen krijgen.”

Het gemak waarmee MessageBird nieuw kapitaal wist te vinden, is typerend voor de investeringsstorm die op dit moment door de techsector raast. Het leidt tot een toename van het aantal beursgangen en hoge waarderingen voor nieuwkomers als, deze week, Airbnb (geschatte marktwaarde 40 miljard dollar, zo’n 33 miljard euro) en bezorgmaaltijdplatform DoorDash, dat op de introductiedag 60 miljard dollar waard bleek – ruim 75 procent meer dan verwacht.

Aan het begin van het jaar wierpen de handelsoorlog tussen de VS en China en de coronacrisis hun schaduw over de economie. Maar met een vaccin in aantocht en een nieuwe Amerikaanse president zien beleggers de toekomst positief in. Een stabiel financieel klimaat trekt nieuwe beursgangers aan, met name in de techsector.

Het aantal beursgangen neigt naar dat in de jaren van internetbubbel, begin deze eeuw. Alleen al in de VS gingen in 1999 547 bedrijven naar de beurs. De teller dit jaar staat op 427, volgens cijfers van Stock Analysis. Het zijn voor een groot deel techbedrijven en, de nieuwste beurshype, Spacs: investeringsvehikels die via een beursgang geld ophalen om een nader te bepalen bedrijf over te nemen. Ook in Azië is het aantal beursintroducties in de eerste negen maanden van het jaar met 30 procent gestegen ten opzichte van 2019.

Lees ook dit artikel: ‘Waarom is de SPAC zo populair?’

Risico wordt beloond

Vorig jaar was lastig voor sommige techbedrijven, met teleurstellende beursgangen van taxi-apps Uber en Lyft en chatprogramma Slack. Kantoorverhuurder WeWork moest de klapper worden, maar blies de notering op Wall Street op het laatste moment af, nadat was gebleken dat het bedrijf zijn groei vooral te danken had aan het in moordend tempo opmaken van kapitaal van geldschieters.

Maar dit jaar hebben techbedrijven, mede gedreven door de coronacrisis en de sterk gestegen aandelen van techgiganten als Apple en Amazon, de weg naar boven weer gevonden. Als gevolg daarvan doen nieuwkomers het goed: databedrijf Palantir en software-ontwikkelaar Snowflake, sinds september genoteerd, stegen in waarde. De koers van Palantir verdrievoudigde van 9 naar bijna 30 dollar. Snowflake, geleid door de in Nederland geboren Frank Slootman, is nu 110 miljard dollar waard.

Volgens analisten van EY hebben de stijgende techaandelen een aanzuigende werking op andere potentiële beursgangers. En dus zet de trend zich volgend jaar door, als naar verwachting Instacart (bezorgdienst), Robinhood (app voor beleggers) en het Nederlandse Messagebird naar de beurs gaan, mogelijk met een Amerikaanse notering.

Dit jaar komen nog webwinkel Wish, onlinebetaalbedrijf Affirm, en Roblox, een spelplatform met 36 miljoen dagelijkse gebruikers, vooral kinderen die games spelen met Lego-achtige figuren. Volgens de Amerikaanse tv-zender CNBC zou het bedrijf een waarde van 8 miljard dollar vertegenwoordigen.

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven