Tabaksfirma’s sponsoren supermarkten

Zou staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) zich besodemieterd voelen? Al jaren voert hij gesprekken met supermarkten over hoe die hun klanten kunnen helpen „gezonde keuzes” te maken als ze voor de peukenbalie staan in de winkel. Ofwel: koop niet of minder. Nu blijken diezelfde gesprekspartners lucratieve akkoorden te hebben gesloten met tien tabaksfabrikanten en reclame te maken voor de verkoop van sigaretten, schreef Blokhuis donderdag aan de Tweede Kamer.

Zes (middel)grote supermarktketens sloten ‘samenwerkingsovereenkomsten’ met tien tabaksfabrikanten om de sigarettenverkoop te bevorderen, zo bleek uit onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in opdracht van Blokhuis. De overeenkomsten staan haaks op het reclameverbod van de Tabaks- en rookwarenwet, die reclame juist verbiedt. Welke supermarktketens reclame maakten, wil de NVWA niet zeggen. Het gaat om „de bekende grote namen”, zegt de woordvoerder.

Bedragen tot twee miljoen euro

De tabaksfabrikanten betalen een supermarktketen tienduizend à twee miljoen euro per gesloten overeenkomst als zij hun merk een voorkeursbehandeling geven. Peuken voorin het schap, op ooghoogte; exclusieve verkoop van een bepaald merk; een extraatje bij de introductie van een nieuw sigarettenmerk of training van het supermarktpersoneel. De bewuste tabaksfabrikanten, wiens namen de NVWA evenmin bekend maakt, riskeren boetes van 45.000 à 450.000 euro (bij recidive). De NVWA weet (nog) niet voor hoeveel euro er in totaal aan boetes is opgelegd, dat wordt nog uitgezocht.

De afspraken staan haaks op het reclameverbod uit de tabaks- en rookwarenwet

De supermarktketens hoeven hun bonussen niet in te leveren en worden ook niet beboet. De tabaksfabrikant is „de initiator die de overtreding begaat en reclame maakt en moet daarom beboet worden”, aldus de woordvoerder. „Natuurlijk mag wat de supermarkt doet ook niet” zegt hij. „Dat weten ze nu.” Of supermarkten die voor de tweede keer reclame maken voor tabaksfabrikanten wél een boete krijgen, weet hij niet.

Het onderzoek begon met een NVWA-inspecteur die van elke winkelketen één filiaal bezocht. Vervolgens vroeg de NVWA bij elk „hoofdkantoor” van deze ketens de samenwerkingsovereenkomsten met fabrikanten op. Sommige supermarkten zaten daar niet op te wachten en weigerden inzage. Het staat een supermarkt vrij om bezwaar te maken tegen zo’n verzoek, zegt de NVWA, maar wij kunnen de informatie ook vorderen. Soms moest een „juridische procedure” worden gestart.

Verbaasd zal staatssecretaris Blokhuis niet zijn over het NVWA-onderzoek. Eind 2019 publiceerde die al over de verkoop van rokerij bij sigarenboeren en tabakswinkels die bij een keten horen. Ook hier waren overeenkomsten tussen winkels en fabrikanten doodnormaal. De tabaksproducenten waren aanzienlijk zuiniger. Voor een overeenkomst kreeg een sigarenboer circa 250 tot 550 euro, een tabakswinkel die bij een keten hoorde ontving circa 2.500 euro.

Het kabinet wil het aantal rokers in Nederland terugdringen. Vanaf 2024 mogen supermarkten sigaretten en andere tabakswaren niet meer verkopen. In 2030 hoopt het kabinet dat rookwaren alleen nog in speciaalzaken worden verkocht. De NVWA onderzoekt nog of de sigarettenverkoop in tankstations wel volgens de regels verliep.