Dat gebeurt altijd tegen de avond, als ze gezamenlijk hun slaapplaatsen in boomtoppen of hoog op gebouwen opzoeken. Tegen de avondhemel voeren ze spectaculaire balletten; ze groepen dicht bijeen tot donkere wolken, waaieren uit tot sluiers en gaan opeens verticaal de hoogte in, laten zich dan plots omlaag zwieren. De snelheid waarmee de vogelzwerm zich langs de hemel verplaatst is hoog, 36 km hebben wetenschappers vastgesteld.

Ze maken snelle bochten en plotse zwenkingen. Soms is het alsof ze zelf één grote vogel vormen. In zo’n groep zijn ze veilig voor roofvogels. De spreeuw is een middelgrote, zwart-glanzende vogel met witte spikkels en een staalblauwe of paarse glans over het verenkleed. Nooit botste de ene spreeuw tegen de ander, want ze houden elkaars bewegingen nauwlettend in de gaten en reageren op elkaar.

De Deense fotograaf Søren Solkær (1969) geniet bekendheid van zijn portretten van David Lynch, Björk, Arctic Monkeys en de Deense rockband The Raveonettes. Sinds enkele jaren legt hij zich toe op het fotograferen van spreeuwenzwermen nabij zijn woonplaats Kopenhagen. Hij beschouwt de zwermen als „een groot organisme met een krachtige visuele uitstraling”. Hij vergelijkt de kalligrafie ervan met Japanse pentekeningen en met „penseelstreken tegen de hemel”.

Het is vooral tijdens de najaarstrek dat de spreeuwen zich in zwermen manifesteren. Dan trekken duizenden spreeuwen uit de noordelijke landen naar meer zuidelijke streken. Nog magischer is het wanneer het schouwspel zich van horizon tot horizon lijkt uit te breiden: is een zwerm eenmaal begonnen dan komen er vanaf alle kanten steeds meer vogels bij, tot een machtige beweeglijke schoonheid tegen de hemel.

Meer werk van Søren Solkaer is te vinden op zijn Instagrampagina. Het boek is te koop op zijn website.