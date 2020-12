EU-leiders bereiken compromis (waarin nog veel onduidelijk blijft)

Wat er lag, was al een compromis. En na wat er donderdag aan toe werd gevoegd – waarmee een Pools-Hongaars veto tegen de EU-begroting werd afgewend – is een nog net iets gekunstelder eindversie ontstaan. Daarmee blijft voorlopig nog een tijd onduidelijk hoe een nieuw zogeheten ‘rechtsstaatmechanisme’ voor de Europese meerjarenbegroting in de praktijk gaat werken.

Aan de beschrijving van die toets, op basis waarvan landen die de rechtsstaat schenden financieel kunnen worden gekort, is deze week niks veranderd. Wel werden Europese regeringsleiders het donderdag eens over een politieke verklaring die als een soort leeswijzer kan worden gezien.

In die verklaring staan een paar vrij algemene vaststellingen over hoe de Europese Commissie bij het gebruik van het sanctiemechanisme eerlijk, onpartijdig en proportioneel te werk moet gaan. De toets mag bovendien alleen gelden voor de nieuwe EU-begroting, en niet voor vertraagd toegekend geld uit de oude begroting. Belangrijkste punt is de afspraak dat de precieze ‘richtlijnen’ van de toets eerst nog aan het Hof van Justitie in Luxemburg worden voorgelegd. Totdat het hof met een oordeel komt, kan de Commissie nog geen sancties opleggen.

Erg opzienbarend is de rol voor het hof niet: lidstaten kunnen nieuwe Europese wetten en regels altijd daar laten toetsen. Maar dat het sanctiemechanisme tot die tijd in ‘de ijskast’ staat ligt gevoelig. Het kan immers wel twee jaar duren voor er een uitspraak ligt, wat volgens critici betekent dat het aanpakken van rechtsstaatschendingen wéér wordt uitgesteld.

Zo blijft het nog lang wachten op een daadwerkelijke ‘toets’ van de rechtsstaattoets. Maar ook dan zal het afhangen van de politieke wil van de Commissie en de andere lidstaten of dit middel effectief wordt ingezet.

Nederlandse positie – Volgens Rutte is rechtsstaattoets historisch

„Ach ja, dat hebben we wel vaker”, zei premier Mark Rutte donderdagochtend in Brussel. „Daar blijven we dan rustig over.”

De vraag was hoe hij het vond dat bij aanvang van een Europese topontmoeting wéér alle ogen op Nederland waren gericht. In juli trok de eis van strenge voorwaarden voor een herstelfonds veel aandacht. Nu stond Nederland vooraan bij het verdedigen van een nieuw rechtsstaatmechanisme – waar Polen en Hongarije tegen waren en dreigden met een veto tegen de hele EU-begroting.

Kijk je naar het eindresultaat, dan lijkt de Nederlandse inzet geslaagd: de tekst van het nieuwe mechanisme blijft in stand. Donderdag bogen juristen zich op verzoek van Nederland over de ‘aanvullende verklaring’ om te concluderen dat die het instrument inderdaad niet verzwakt. Maar met de verklaring doet de EU wel enkele toezeggingen, waardoor ook in Boedapest en Warschau victorie werd gekraaid. Dat financiële sancties pas kunnen worden opgelegd nadat het Europees Hof van Justitie over het nieuwe instrument heeft geoordeeld, betekent: uitstel. Sommige experts vrezen zelfs meerdere jaren, waardoor het tot na de verkiezingen in Hongarije (2022) en Polen (2023) zou kunnen duren. Nederland eiste daarom de zekerheid dat zodra er een oordeel ligt, de schendingen met terugwerkende kracht kunnen worden vastgesteld. Ook daarover kreeg Rutte donderdag een toezegging.

Wat overblijft is een instrument waarvan het nog lang onduidelijk zal blijven of en hoe het precies zal werken. Voorafgaand aan de top zei premier Rutte niettemin: „Als Nederland hier straks ja tegen kan zeggen, dan ligt er iets dat echt historisch is.”

Reacties in Polen – Poolse rechters hebben niets aan EU-compromis

Als het gedoe over de leeswijzer bij de bijsluiter van de EU-begroting iets heeft aangetoond in Polen, is het de verdeeldheid in de conservatief-nationalistische regering. Terwijl Viktor Orbán in Hongarije zonder weerwoord victorie kan kraaien over het afzwakken van de rechtsstaattoets, buitelen Poolse ministers ruziënd over elkaar heen.

Het was woensdag minister Jaroslaw Gowin die het nieuws van een akkoord met EU-voorzitter Duitsland wereldkundig maakte. Gowin, minister van Economische Zaken, had de opluchting over het afwenden van een Pools-Hongaars veto en het bot maken van het Brusselse rechtsstaatwapen nog niet kunnen vieren, of hij kreeg de publiekelijke woede van de minister van Justitie over zich heen. „Als de verordening die de begroting aan ideologie verbindt van kracht wordt, is dat een aanzienlijke beperking van de Poolse soevereiniteit”, twitterde Zbigniew Ziobro. „Wij zijn het hier niet mee eens!!!”

Ziobro en Gowin zijn de ellebogende rechtsbuiten en de blessuregevoelige linksachter van de coalitie die Polen sinds 2015 regeert. Voor de buitenwereld lijkt het vaak of alleen Jaroslaw Kaczynski de dienst uitmaakt in het land. In werkelijkheid is diens PiS-partij (197 zetels) afhankelijk van zowel de katholiek-nationalistische partij van Ziobro (19 zetels) als van de economisch liberale, pro-Europese Gowin (17 zetels) voor een meerderheid in het Lagerhuis, de Sejm. Die combinatie schuurt steeds zichtbaarder. En de onenigheid wordt nu ook buiten de kleedkamer uitgevochten.

„Deze regering bevindt zich in staat van ontbinding”, zegt de conservatieve politiek commentator Marcin Makowski. „Maar wordt bijeengehouden door de angst om de macht te verliezen.” De coalitie staat, door de pandemie en een controversieel abortusverbod, bijzonder zwak in peilingen, op ongeveer 30 procent. Daarom zal ook de ruzie over de Brusselse bijlage waarschijnlijk wel weer gerepareerd worden. De vraag is ten koste van wat. Of eigenlijk, van wie? „Ziobro heeft zich met de slogan ‘veto of de dood’ geprofileerd als de enige die echt strijdt voor Polen, terwijl Gowin en premier Mateusz Morawiecki een compromis met Duitsland bekokstoofden. Om van die positie terug te komen, zal hij binnen de coalitie iets terug eisen. Er wordt gespeculeerd dat hij om het hoofd van Morawiecki zal vragen. Ziobro ziet de wat bleke premier als belangrijkste interne rivaal voor het toekomstig leiderschap op rechts.

Commentator Makowski is blij dat er geen begrotingsveto komt, maar heeft gemengde gevoelens over het compromis. „Inhoudelijk is dit ontegenzeggelijk winst voor Polen. Zoals ik het nu lees, kan dit mechanisme wel worden ingezet voor corruptiebestrijding, maar niet tegen vermeende misstanden in de rechtspraak.” Maar hij maakt zich zorgen over de status van ‘het inlegvel’. „Die uitlegtekst is geen wet. We weten niet hoe de toets op lange termijn gebruikt kan worden.”

Op korte termijn lijkt Polen weinig te hoeven vrezen. Volgens het compromis moet de rechtsstaatclausule eerst langs het Europees Hof van Justitie, een proces dat twee jaar of langer kan duren. De vraag is wat dit betekent voor wat er in Polen nog over is van de onafhankelijke rechtspraak, waar het Brussel om te doen was.

Justitieminister Ziobro is verantwoordelijk voor de zuivering van de rechterlijke ‘kaste’, zoals het in regeringskringen heet. In ruil voor blijvende loyaliteit aan de coalitie zou hij, in plaats van het aftreden van Morawiecki, zomaar „het groene licht kunnen krijgen” om die klus snel af te maken, aldus Makowski.