Rutte III, de cafés en een ‘analyse’ van hoop

Een ambtenaar van Economische Zaken schreef op dat het aantal coronabesmettingen zou dalen als de cafés en restaurants weer opengingen. Want dáár werd erop gelet dat iedereen zich aan de regels hield, thuis was het „onveilig”. RTL Nieuws, dat het verhaal van de ambtenaar dinsdagochtend in handen kreeg, noemde het een „analyse”. PVV-leider Geert Wilders vond het „een intelligente notitie”. Maandag nog had hij op een demonstratie in Den Haag wanhopige horecaondernemers toegesproken. De cafés en restaurants waren volgens hem „voor niks in puin geslagen”.

In het kabinet-Rutte III wisten bewindslieden niet wat ze lazen: was dít een analyse? Een geheim ambtelijk stuk? Het was het verhaal dat ze CDA-staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer in de ministerraad al weken hoorden vertellen. En afgelopen zondag, toen Keijzer voor het eerst in het Catshuis met ministers en experts mocht meepraten over de coronacrisis, opnieuw. Daar was tegen haar gezegd: „Werk het dan maar eens uit, Mona.”

In het Catshuis, waar Rutte in het weekend mensen bij elkaar haalt voor extra overleg, dachten sommigen eerst nog dat het een goed idee was geweest om Keijzer erbij te vragen. In Rutte III komt vooral zij fel op voor ondernemers die lijden onder de coronamaatregelen, ze vindt dat daar weinig oog voor is, en wel heel veel voor de zorg. Maar in het tv-programma Op1 zei ze twee weken geleden ook dat haar moeder haar al had gebeld over Kerst: „Je laat me toch niet alleen zitten, Mona?”

Op zondag, dachten anderen, drong het tot haar door dat je niet zomaar alles kon hebben: én gezelligheid met je familie én alle cafés en restaurants open. Ze was over de horeca begonnen, maar collega’s hoorden haar ook meepraten over de beperkte ‘groepsgrootte’ met Kerst om het virus minder kans te geven op verspreiding.

Op dinsdagochtend, net voordat RTL meldde dat je volgens Economische Zaken beter naar het café kon gaan dan thuiszitten met je vrienden, kregen collega’s in het kabinet en Kamerleden van de coalitiepartijen het ambtelijke stuk opgestuurd. Van staatssecretaris Mona Keijzer zelf, en ongevraagd. Eerst dachten sommigen van hen, hoor ik, aan wat Keijzer die ochtend in NRC zei: dat ze verlangde naar „een verwarmd terrasje, een mooie jurk aan en eten met mijn man”. Ze gaf het niet op, de horeca móést open.

Na het nieuws van RTL over het stuk zagen collega’s het rondsturen als een „witwas-actie” voor het lek van het ministerie. Het kon nu overal vandaan zijn gekomen. Economische Zaken liet weten dat het was rondgestuurd om anderen te laten „meedenken”.

Het kan ook overal vandaan komen. En in een Tweede Kamerdebat werd er woensdagavond urenlang over ‘meegedacht’. Volgens Wilders stond het stuk „vol waarheden”. In Rutte III leek gêne te overheersen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei dat er „met veel bombarie” hoop was geboden aan horecaondernemers. „Maar wel valse hoop.”

