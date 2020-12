Geen accreditatie voor studentencorps Vindicat, te weinig cultuurverandering

Het Groningse studentencorps Vindicat heeft niet genoeg gedaan om de interne cultuur te veranderen en verdient daarom dit studiejaar geen accreditatie. Dat is het donderdag gepubliceerde oordeel van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen. De onderwijsinstellingen nemen het advies over, wat betekent dat de studentenvereniging dit jaar niet wordt uitgenodigd voor officiële gelegenheden. Voor de financiering verandert er dit jaar niets: de bestuursbeurzen à ruim 33.000 euro zijn in september al uitgekeerd.

De commissie beschrijft een aantal redenen waarom Vindicat de accreditatie niet verdient. Een belangrijke voorwaarde voor accreditatie was dat het overmatig drankgebruik op de vereniging aangepakt moest worden. Uit interne enquêtes is echter gebleken dat alcohol nog steeds een grote rol speelt. Uit dezelfde enquêtes bleek dat leden onvoldoende cultuurverandering ervaren. Verder wordt de senaat verweten reactief te reageren op incidenten: in plaats van deze te voorkomen, wordt steeds achteraf gereageerd.

De senaat van de vereniging zou verder „niet voldoende regie” hebben om incidenten te voorkomen. De commissie rekent het de vereniging bovendien aan dat haar leden zich meermaals niet hielden aan de coronamaatregelen. Zo vonden afgelopen weken meerdere grote huisfeesten en een feest in een bus plaats. De huisfeesten werden bovendien niet gemeld tijdens een „open gesprek” dat de senaat had met de commissie. Daardoor heeft de senaat „het vertrouwen geschaad” en is het vermoeden ontstaan dat meer incidenten hebben plaatsgevonden.

De commissie is overigens niet alleen maar negatief. Zo krijgt de vorige senaat een compliment voor de manier waarop zij begin dit jaar omging met de verenigingswintersport toen de coronapandemie net was uitgebroken. Ook wordt gewaardeerd dat de vereniging tegenwoordig alcoholvrij bier schenkt en er meer aandacht is voor diversiteit.

Incidenten sinds 2016

De commissie heeft de Colleges van Bestuur van de RUG en de Hanzehogeschool geadviseerd de accreditatie van 2020 op te schorten naar september 2021. Hiermee krijgt het bestuur van Vindicat in de tweede helft van dit studiejaar de kans om „de cultuurverandering beter aan te tonen”. Als de vereniging in september volgend jaar wel aan de eisen voldoet, kan zij met terugwerkende kracht geaccrediteerd worden voor 2020.

Sinds 2016 kwam Vindicat meermaals in opspraak vanwege incidenten omtrent excessief alcoholgebruik, geweld en seksisme. Verschillende ernstige incidenten bleken bovendien niet bij de autoriteiten en onderwijsinstellingen te zijn gemeld. In de jaren die volgden veranderde er volgens de RUG en de Hanzehogeschool te weinig bij Vindicat, waarop de vereniging in 2018 haar accreditatie en bestuursbeurzen verloor. In 2019 kreeg het corps de accreditatie weer terug.

Correctie (10 december 2020): In een eerdere versie van dit stuk stond dat Vindicat dit jaar geen financiering ontvangt. Dat klopt niet. De bestuursbeurzen zijn al uitgekeerd. Hierboven is dat aangepast.