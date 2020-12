PSV sluit groepsfase Europa League af met zege en wordt groepswinnaar

PSV heeft de groepsfase van de Europa League donderdag afgesloten met een thuiszege op Omonia Nicosia (4-0). In de eerste helft kwam de club uit Eindhoven op voorsprong dankzij een goal van Doneyll Malen, na de rust werd de afstand tot Omonia steeds groter dankzij een goal van Denzel Dumfries en twee van Joël Piroe.

PSV kreeg na de eenvoudige zege op de huidige nummer 6 van Cyprus goed nieuws uit Griekenland, waar PAOK gelijkspeelde tegen Granada (0-0). Daardoor mogen niet de Spanjaarden maar PSV zich groepswinnaar in de Europa League noemen.

De huidige nummer 3 van de eredivisie ontloopt nu tijdens de loting voor de zestiende finales de andere poulewinnaars van de Europa League. PSV stuit ook niet direct op de beste nummers 3 van de groepsfase van de Champions League.

AZ strandt in Kroatië

AZ is er donderdagavond bij HNK Rijeka niet in geslaagd zich te plaatsen voor de zestiende finales van de Europa League. De Alkmaarders leden in Kroatië een nederlaag; het werd 2-1.

Hoewel AZ de eerste helft de overhand leek te hebben, kwamen de Kroaten na rust op voorsprong via Luka Menalo. Het duurde niet lang voor AZ reageerde: Owen Wijndal scoorde zo’n zes minuten later van ruim twintig meter zijn eerste Europese doelpunt. Na het doelpunt verloor de club de grip op de wedstrijd. Tien minuten voor tijd werd een overtreding van Jesper Karlsson zwaar bestraft met een directe rode kaart, en ging AZ in de slotfase uiteindelijk onderuit door een goal van Ivan Tomecak in blessuretijd.

Voorafgaand wist de ploeg uit Alkmaar dat het zich met een zege op het al uitgeschakelde Rijeka kon plaatsen voor de volgende ronde. Bij een gelijkspel in de return was AZ afhankelijk van het resultaat tussen groepswinnaar Napoli en Real Sociedad. (ANP)