Paolo Rossi, ‘de man die ons allen verliefd liet worden in de zomer van 1982’

„De man die ons allen verliefd liet worden in de zomer van 1982.” RAI-commentator Enrico Varriale verwoordde wat niet alleen voetbalminnend, maar misschien wel heel Italië deze donderdagochtend voelde bij het overlijdensbericht. Paolo Rossi stierf woensdag op 64-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte; welke is niet bekendgemaakt.

Ciao Pablito, verwees een provinciale krant naar zijn liefkozende bijnaam. „Midden in de nacht is er vreselijk nieuws: Paolo Rossi is overleden”, schreef La Gazzetta dello Sport donderdagochtend. „Zijn dood is verschrikkelijk voor alle Italianen. En ook voor de hele voetbalwereld.”

Italië was in de zomer van 1982 in de ban van ‘Rossimania’. Na drie gelijke spelen plaatsten de Azzuri zich via de achterdeur voor de tweede ronde van het WK in Spanje. En toen was daar rugnummer 20, de fragiele midvoor die het meer van efficiëntie dan van elegantie moest hebben.

‘Fiuto’

Rossi was snel en wendbaar, hij had een functionele techniek. Bovenal bezat hij fiuto, het aangeboren talent op de juiste plek te staan. David Endt, kenner en liefhebber van het Italiaanse voetbal, zocht hem jaren later op voor Voetbal International.

Rossi zei: „Ik heb dat instinct altijd gehad. Onverklaarbaar en verbazingwekkend. Ik was steeds een paar stappen eerder bij de bal dan grote, sterke of snelle verdedigers. Noem het intuïtie. Alsof een soort elektrische schok mij in beweging bracht en mij stuurde naar waar de bal kwam.”

Goalgetter Rossi kwam op het WK tot bloei in het laatste groepsduel tegen Brazilië: een van de mooiste, meeslependste interlands ooit. Een botsing in speelstijlen, fraaie tenues, een hete middag in een kolkend stadion in Barcelona. En een spannend, onvoorspelbaar scoreverloop. Brazilië had genoeg aan een gelijkspel en maakte twee keer een achterstand ongedaan. De derde (frommel)goal van Rossi was er een te veel.

De neutrale toeschouwer had op het WK gesmuld van het swingende combinatievoetbal van de Brazilianen Zico, Socrates, Falco en Eder. Italië stelde er een veredeld catenaccio tegenover. Spijkerharde verdediging (‘maffiavoetbal’ volgens de Volkskrant), snelle omschakeling en scherpe counters. Met Rossi als eindstation. Hij maakte een ‘valse’ hattrick (drie goals maar onderbroken door tegentreffers) en bewees de neutrale toeschouwer een slechte dienst. Brazilië moest en zou kampioen worden.

WK-topscorer

In de halve finale maakte Rossi beide goals tegen Polen, in de finale tegen West-Duitsland maakte hij de belangrijke openingstreffer. Na de 2-0 van Marco Tardelli (nooit juichte er iemand mooier dan hij) was de wedstrijd gespeeld, ontplofte Italië en werd Rossi volksheld numéro uno. Hij was WK-topscorer met zes goals, werd uitgeroepen tot speler van het toernooi en verkozen tot Europees voetballer van het jaar.

Zijn uitblinkersrol was extra saillant omdat Rossi – de blessuregevoelige goaltjesdief van Como, Vicenza, Perugia en Juventus – in de vergetelheid was geraakt door betrokkenheid bij een matchfixingschandaal, Totonero genaamd, in 1979. Rossi wist dat er gesjoemeld was in een duel met Avellino en werd als boegbeeld (voorbeeldfunctie) extra lang (drie jaar) geschorst vanwege ‘achterhouden van informatie’. Dus geen EK in eigen land in 1980 en geen WK in 1982.

Tegen David Endt blikte Rossi later terug op die verloren voetbaljaren. „Ik was onschuldig en ik ben ten onrechte gestraft. Het is nog steeds een open wond die nooit helemaal zal helen. Ik heb met niemand gesproken, laat staan dat ik een rol in dat spel zou hebben gespeeld.”

Schorsing ingekort

Toeval of niet, de schorsing werd in de lente van 1982 teruggedraaid van drie naar twee jaar. Rossi kwam opeens weer in beeld voor het WK. In de resterende competitieduels voor Juventus stelde hij echter teleur en een WK-uitverkiezing leek ver weg. „Ik had de hoop al opgegeven.”

Bondscoach, vaderfiguur en fervent pijproker Enzo Bearzot had al die jaren vertrouwen gehouden in zijn midvoor. Toen diens schorsing was opgeheven, zei hij: ‘Train je overtollige kilo’s weg, Paolo. Ik reken op je’.

Rossi zou er zijn trainer altijd dankbaar voor blijven. Tegen Endt: „Bearzot overtuigde mij door te zeggen: ‘non mollare’ (niet opgeven). Hij was niet alleen een kundige trainer, ook een groot psycholoog. Hij was in de donkerste tijd van mijn loopbaan de enige die in mij bleef geloven.”