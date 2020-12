Op naar de online bingo met kersttrui-dresscode

Voor de medewerkers van bol.com is de kerstborrel het feest van het jaar. Meestal wordt poppodium Tivoli in Utrecht dan afgehuurd, maar dat is in coronatijd geen optie. Het was aan evenementenmanager Marleen van Es-Nijhuis en haar team om dit jaar met iets te komen „wat minstens zo groots en verbindend is”. Het wordt een All I want for Christmas-show, waarin wensen van medewerkers in vervulling gaan. Zoals die om eindelijk weer het favoriete Vietnamese broodje uit de kantoorkantine te proeven. „De manier waarop dat gaat gebeuren, blijft tot op het laatste moment geheim.”

Deze maand geen kersttruien op de zaak, niet telkens de vraag ‘of je nog wat leuks gaat doen met de feestdagen’ of genante dronken momenten. Voor sommigen is dat misschien een zegen, voor anderen een groot gemis. Werkgevers hebben twee opties: Kerst overslaan óf de borrel vervangen door een alternatief. Onderzoeksbureau Kien vroeg ruim duizend werknemers in opdracht van netwerkplatform LinkedIn naar Kerst op het werk. Wat blijkt: 32 procent krijgt een aangepaste viering, 47 procent viert het niet, anders dan in eerdere jaren. En 21 procent wist het begin december nog niet.

Het maakt echt niet uit hoe de kerstborrel er dit jaar uitziet, zolang er maar íéts aan Kerst wordt gedaan Kilian Wawoe

Kerst helemaal overslaan, is geen optie, vindt organisatiepsycholoog Kilian Wawoe. „Voor veel mensen is informeel samenzijn met collega’s, zoals een skivakantie of kerstborrel, het mooiste moment van het jaar.” Je verbonden voelen met anderen is een basisbehoefte van mensen, óók op hun werk, legt Wawoe uit. „Als we mensen willen straffen, zoals in de gevangenis, tasten we ze aan in deze basisbehoefte.”

De kerstborrel is daarom essentieel. Zelfs voor mensen die een hekel aan sociale evenementen hebben. Wawoe: „Al zegt een individu: ‘van mij hoeft het allemaal niet zo dit jaar’, dan is het toch je taak als werkgever om een gevoel van saamhorigheid te creëren. De kern van de mens is zingeving in relatie tot anderen. Dit klinkt misschien filosofisch, maar het is bijna Kerst, dan mag het.”

Dronken mannen

Patrick Avontuur van Avontuur Blachere versiert jaarlijks winkels, steden en bedrijven met kerstverlichting. Juist dit jaar krijgt hij veel aanvragen uit het bedrijfsleven. „Alle lege ruimtes moeten worden opgevuld. Gezelligheid is heel belangrijk voor wie nu nog wel op kantoor verschijnt.”

Van de werknemers die Kerst vieren met collega’s, doet volgens het onderzoek van LinkedIn de meerderheid (56 procent) dat digitaal. Dit merkt freelance eventmanager Marij de Vries. Wel gaat de online kerstborrel verder dan een drankje voor het scherm: „We hebben het met de Zoomborrels wel gehad, bedrijven zijn op zoek naar nieuwe manieren om mensen met elkaar te verbinden.” De populairste online kerstactiviteiten zijn de discobingo, de escaperoom en de complimentenworkshop, waarin werknemers elkaar leren complimenteren, ziet De Vries. „Vooral bij zorginstellingen is dit populair. Die willen hun medewerkers echt een trots gevoel geven.”

Kim van Zoghel van evenementenbureau Hiephoi organiseert onlinebingo’s met kersttrui-dresscode en kerstmuziek en ziet haar klantenbestand groeien. „Vóór de coronacrisis had vooral de zorgsector interesse in mijn offline-evenementen, maar de onlinekerstbingo is nu bijvoorbeeld ook populair bij de politie en uitvaartverzorger Dela.”

In het publiek zitten dit jaar vaker mannen, valt haar op. Dat was even wennen: op enig moment verscheen een groep van tien mannen in beeld die samen stonden te drinken en de show verstoorden, vertelt Van Zoghel. „In het theater had ik ze meteen aangepakt, maar op afstand wist ik even niet wat ik ermee moest.” Voortaan geeft ze de werknemers duidelijke spelregels mee.

Mislukte risotto

De onlinebingo is sommige bedrijven niet feestelijk genoeg. Zo kiest PR-bureau Marcommit liever voor een online cabaretshow en IT-bedrijf Winvision voor een online illusionist.

Illusionist Jochem Nooyen ontwikkelt interactieve acts die ook achter de laptop werken én een kerstboodschap hebben. „Mijn trucs hebben alles te maken met perspectief. Ik wil werknemers meegeven dat als je verschuift van perspectief, de wereld vanzelf met je mee verandert. Zoals we door het thuiszitten weer beseffen dat familie soms belangrijker is dan werk.”

Of werknemers echt op deze online varianten op de kerstborrel zitten te wachten, is maar de vraag

Advocatenkantoor Baker McKenzie is van plan zo dicht mogelijk bij de ‘echte’ kerstborrel te blijven. Het bedrijfsrestaurant wordt elk jaar omgebouwd tot kerstmarkt, vertelt managing partner Corinne Schot. Dat is dit jaar niet anders, maar dan digitaal. In een digitale livestream kan het personeel door de vertrouwde kerstmarkt struinen, inclusief virtueel ingemonteerde collega’s die je tegen het lijf kan lopen.

Ook het kerstdiner wordt naar het scherm verplaatst dit jaar. Online kookworkshops zijn prima te doen, merkt kok Nicoletta Tavella. Het recept voor risotto is makkelijk online uit te leggen en thuis te maken. „En als het misgaat, durft niemand dat voor de camera te laten zien.”

Vegandeodorantmerk Nuud laat in enkele steden telkens drie medewerkers bij elkaar komen, bij een van hen thuis. Daar wordt een vegetarisch diner bezorgd, bedoeld om samen voor de camera op te eten. Eigenlijk was creatief directeur Wilbert Leering klaar met de „ongemakkelijke” onlineborrels, maar met Kerst kan het nog wel. „Er is veel behoefte om weer even over iets anders te praten dan deodorant.”

Shotjes in de teststraat

Of werknemers echt op deze online varianten zitten te wachten, is maar de vraag. Meer dan twee derde van de mensen die LinkedIn ondervroeg, zegt eigenlijk geen zin meer te hebben in digitale bijeenkomsten.

De kerstdrive-through is dan een alternatief. IT-bedrijf PEAK-IT organiseert een fysiek autoparcours om het hoofdkantoor in Naarden, langs kerstkraampjes met eten en cadeaus. Meestal krijgen ze maar negentig aanmeldingen voor de ‘normale’ kerstborrel, vertelt officemanager Mirella de Meij, „nu zitten we al op minstens 150”.

Het parcours kan maar met één auto tegelijk worden afgelegd, dus socializen is er niet bij. Verklaart dat misschien het succes? „Tja, het blijven IT’ers.”

Ook het ‘no-show kerstfeest’ van Sioux Technologies in Eindhoven is opvallend populair. Op kantoor kan het personeel een borrelpakket ophalen, om er vervolgens thuis, zonder collega’s, van te genieten. Met vijfhonderd aanmeldingen is de opkomst vele malen hoger dan in voorgaande jaren, laat communicatiemanager Monique Klooster weten.

Ondanks het slechte jaar laat ook het Amsterdamse poppodium Paradiso de kerstviering doorgaan. „Helaas dit jaar geen grote borrel met dj’s, we hebben het bespaarde geld hard nodig”, zegt hoofd marketing en publiciteit Jurry Oortwijn. In plaats daarvan wordt de grote zaal omgebouwd tot een ‘coronateststraat’. „Niet met een wattenstaafje, maar met een shotje bij binnenkomst.” Met de fiets kunnen de 160 werknemers een route afleggen om hun kerstpakket samen te stellen.

Wel of geen succesjaar, de kerstborrel draait om moeite doen voor je personeel, benadrukt Kilian Wawoe. „Het maakt echt niet uit hoe de kerstborrel er dit jaar uitziet, zolang er maar íéts aan Kerst wordt gedaan.”

Hoewel niet alles voldoet: „Zo’n standaard kerstpakket, zoals ik krijg van de Vrije Universiteit, dat is dus helemaal niks.”