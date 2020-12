Onderzoek: gefaseerde renovatie zonder verhuizing parlement is goedkoper

Voor de verbouwing van het Binnenhof hoeven Tweede Kamerleden en hun medewerkers niet per se te verhuizen. Een gefaseerde renovatie is goedkoper en niet veel tijdrovender dan het aanvankelijke plan, waarbij alle parlementariërs en hun entourage tijdelijk verhuizen. Zo luidt de conclusies van een onafhankelijk onderzoek, dat werd gedaan in opdracht van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer onder leiding van voorzitter Khadija Arib (PvdA).

Arib uit al langer haar twijfels over de verbouwing en de noodzaak van een verhuizing. Ook een groot deel van de Tweede Kamer heeft weinig zin in een vertrek. Daarmee staan de Kamerleden lijnrecht tegenover staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA), die verantwoordelijk is voor de renovatie. Zijn ministerie liet onlangs ook door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoeken of een verhuizing noodzakelijk was. Dat concludeerde juist dat een verbouwing zonder verhuizing veel veiligheidsrisico’s kende en een half miljard euro duurder kon uitvallen.

Het onderzoek in opdracht van Arib komt tot een tegengestelde conclusie. De onderzoekers van BBC Bouwmanagement spreken daarin hun voorkeur uit voor een stapsgewijze renovatie. Daarbij zouden de verweven gebouwen na een „loskoppeling” onafhankelijk van elkaar worden verbouwd. Die operatie zou zes tot 7,5 jaar duren. In de tussentijd kunnen Kamerleden gewoon doorwerken zonder last te hebben van de herrie van de verbouwing.

Achterstallig onderhoud

Die aanpak zou 90 miljoen euro goedkoper uitvallen dan het plan waar de Tweede Kamer in 2015 mee instemde. Toen koos de Kamer ervoor om voor 5,5 jaar te verhuizen naar een ander gebouw, zodat achterstallig onderhoud op gebieden als brandveiligheid, loodgieterswerk, bekabeling en liften kon worden aangepakt. Het nieuwe onderkomen, een voormalig ministerie, is inmiddels voor meer dan 160 miljoen euro verbouwd en ingericht.

Het was de bedoeling dat Kamerleden en hun medewerkers daar vanaf volgende zomer zouden werken en vergaderen, maar de geplande verhuizing stuit op steeds meer weerstand in de Tweede Kamer. Zo weigert het presidium intrek te nemen in het tijdelijke onderkomen, onder meer omdat het pand niet zou voldoen aan coronarichtlijnen. Ook daarover verschenen onderzoeksrapporten met tegengestelde conclusies.

Volgende week donderdag zou de Tweede Kamer opnieuw over de plannen debatteren, maar de Kamerleden willen eerst in gesprek met de onderzoekers BBC voordat ze beslissen. Na eerder uitstel staat het begin van de verbouwing in september 2021 gepland. Maar als de Kamer pas in januari debatteert, dreigt opnieuw een jaar uitstel voor de renovatie. En als het aan Arib en haar medestanders in de Kamer ligt, verdwijnt de verhuizing in zijn geheel van tafel.

Lees ook: Het doolhof van de democratie verbouw je niet zomaar