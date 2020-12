Ode aan de laatste vrije jongens van het Nederlandse platenvak

‘Witte platen’ werden ze genoemd: veelal illegaal opgenomen en clandestien geperste elpees met zeldzame, bijzondere of livegespeelde muziek van grote artiesten als Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd. In de vroege jaren zeventig ontstond er een informeel gilde van muziekliefhebbers en vrije geesten die de alleenheerschappij en de hoge prijzen van de gevestigde platenindustrie onderuit wilden halen. Uit de culturele underground van alternatieve boekwinkels, leefgemeenschappen en popzalen ontstonden vraag en aanbod van bootlegs als Little White Wonder en The Rolling Stones’ Berkeley Concert, meestal geperst op zwart vinyl maar ‘wit’ als het wittefietsenplan van de Provo’s.

In 1994 publiceerde de Amerikaan Clinton Heylin zijn bootlegbijbel The Great White Wonders. En in zijn recent verschenen boek ging auteur Charles Beterams op zoek naar de pioniers en de cowboys van de witte plaat in Nederland.

In 1969 had de Amerikaanse dubbelelpee Great White Wonder de stilte doorbroken die Bob Dylan op het platenfront had laten vallen na zijn motorongeluk drie jaar eerder. Hoewel de samenstelling rommelig was, met opnamen die teruggingen tot Dylans prille begin in 1961, bevatte het album de eerste kruimels van de schat aan muziek die later als The Basement Tapes bekend zou worden. In zijn stille periode had Dylan samen met The Band wel degelijk muziek gemaakt, zo bleek. Die was weliswaar niet bedoeld voor een uitgave op plaat, maar via demo’s voor muziekuitgevers waarmee de nummers aan andere muzikanten werden aangeboden, had de muziek het bootlegcircuit bereikt.

Semilegaal

In Amsterdam bedacht liefhebber en musicus Ton Schreuder dat het uitbrengen van dergelijke witte platen binnen zijn bereik lag. Op semilegale wijze bracht hij Little White Wonder uit, met een keuze uit de Basement Tapes van Dylan & The Band. De plaat, in kleine oplage geperst in Italië, kon straffeloos geïmporteerd worden omdat het werkstuk werd toegeschreven aan The Basement Singers. Als de douane ernaar vroeg, was dat zogenaamd een religieus combo van de plaatselijke kerk. Het album verscheen eerst in primitief gestempelde hoezen. Een latere oplage werd gesierd door Hollandse meeuwen, door Schreuder gefotografeerd vanuit zijn appartement aan de Amsterdamse Ruysdaelkade. Peter Pontiac tekende het definitieve hoesontwerp.

Beterams reconstrueert nauwgezet hoe met een drietal Dylan-uitgaven de kiem werd gelegd van een productie- en distributienetwerk voor bootlegplaten. Ze verschenen op illustere labels als The Amazing Kornyfone, The Swingin’ Pig of Ze Anonym Plattenspieler. Media als de VPRO en Vrij Nederland namen het fenomeen serieus en gaven er veel aandacht aan. Een groot succes werd het livealbum Berkeley Concert van de Rolling Stones met verrassend goede opnamen. Het popfestival in Kralingen leverde een driedubbelalbum op van beduidend mindere kwaliteit, dat niettemin gretig aftrek vond. Beterams spreekt in zijn boek de onverschrokken cowboys die hun professionele Uher-bandrecorders binnensmokkelden in De Oude RAI of het Concertgebouw, om bootlegwaardige tapes te maken van bands als Ten Years After en Pink Floyd.

Nadat de witteplatenpraktijk zich verlegde naar zeldzame opnamen van Elvis Presley en andere oude rockers, kreeg de bootlegwereld steeds meer kenmerken van piraterij. De kiem van concerns als Elpee en Free Record Shop werd gelegd met goedkope import van platen waarvan de oorsprong niet altijd te achterhalen was. Stemra, de organisatie die mechanische rechten int voor de artiesten, nam de sector met juridische middelen onder vuur. Daarbij kregen de nobele bootleg-hobbyisten het zwaar te verduren. De avonturiers die het te doen was om waardevolle muziek uit de klauwen van de platenindustrie te bevrijden, werden omvergelopen door op winst beluste opportunisten.

Nadat Ton Schreuders appartement door de politie ondersteboven werd gekeerd en ontdaan van bootlegs vond zijn echtgenote – hoofdredactrice van het zelfmaakmodeblad Knip – het mooi geweest met de illegale handel. Behalve een fraai naslagwerk met veel sappige details is Beterams boek een ode aan de laatste vrije jongens van het platenvak.

Boekrecensie Charles Beterams: Little White Wonder– Opkomst van de witte plaat in Nederland. Permafrost Publishers, € 49,50 ●●●●●