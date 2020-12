Nederland zet twee Russische diplomaten uit om spionage

Nederland heeft twee Russische diplomaten tot persona non grata verklaard wegens „spionage op het gebied van technologie en wetenschap”. Het gaat om inlichtingenofficieren van de Russische civiele inlichtingendienst SVR die werkzaam waren op de Russische ambassade in Den Haag. Zij mogen per direct niet meer als diplomaat in Nederland actief zijn en moeten het land binnenkort verlaten. Dat meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) donderdagmiddag. De AIVD heeft de werkzaamheden van beide diplomaten in Nederland recent beëindigd.

Een van de twee Russische inlichtingenofficieren had contact met personen met toegang tot gevoelige informatie binnen de hightech-sector. Hij bouwde volgens de veiligheidsdienst een „substantieel netwerk” op van bronnen die werkzaam zijn of waren in de Nederlandse hightech-sector. Zijn interesse ging onder meer uit naar informatie over kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en nanotechnologie. Deze technologie wordt volgens de AIVD gebruikt voor zowel civiele als militaire toepassingen.

In sommige gevallen werden de bronnen van deze inlichtingenofficier door hem betaald in ruil voor informatie. De tweede inlichtingenofficier binnen de SVR vervulde volgens de AIVD „een ondersteunende rol” bij de spionage. De Russische ambassadeur Aleksandr Sjoelgin is woensdag op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en op de hoogte gebracht van de uitzetting van de twee diplomaten.

De AIVD noemt het „zeer waarschijnlijk” dat de spionagezaak schade heeft toegebracht aan betrokken bedrijven en organisaties, alsmede aan de Nederlandse economie en de nationale veiligheid. De bronnen met wie de Russische diplomaten in contact zijn geweest, zijn ingelicht door de AIVD. In één geval is een ambtsbericht gedeeld met de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die daarmee „vreemdelingrechtelijke maatregelen tegen een bron” heeft getroffen. Ook is in een aantal gevallen informatie gedeeld met betrokken bedrijven en een hogere onderwijsinstelling. Om welke partijen het gaat, heeft de AIVD niet bekend gemaakt.