Minstens twee doden bij brand in gekraakt migrantenpand in voorstad Barcelona

Bij een brand in een door illegale migranten gekraakt magazijn in Badalona, een voorstad van Barcelona, zijn woensdag zeker twee doden gevallen. De brand ontstond ‘s avonds laat, hoe is nog onduidelijk. Minstens 19 mensen raakten gewond, onder wie drie personen die er ernstig aan toe zijn. Dat meldt persbureau Reuters.

Delen van het gebouw zijn ingestort en de rest van het magazijn zou mogelijk ook op instorten staan. Hoeveel mensen in het pand aanwezig waren toen de brand uitbrak is niet duidelijk. Op een gegeven moment woonden in het pand zeker 180 mensen. De lokale krant El Periódico de Catalunya schrijft dat er nog tussen de zestig en negentig mensen vermist worden. Er wordt nog gezocht naar overlevenden.

Het pand werd al jaren gekraakt door illegale migranten. Volgens burgemeester Xavier Garcia Albiol van Badalona werd al jaren gevreesd voor een ramp in het magazijn.

Badalona heeft ongeveer 220.000 inwoners. Het is daarmee de op drie na grootste stad van de Spaanse autonome regio Catalonië.