Miljardenverlies voor reisconcern TUI

Reisconcern TUI heeft afgelopen boekjaar een ongekend verlies geleden. De coronacrisis, de reisbeperkingen en het schrappen van vrijwel alle vakanties in 2020 leiden tot een verlies van 3,2 miljard euro. TUI, het grootste reisconcern van de wereld en tevens marktleider in Nederland, zag de omzet 58 procent dalen naar 7,9 miljard euro. Een jaar eerder haalde TUI nog een (aangepaste) winst van 532 miljoen euro.

De Duitse bestuursvoorzitter Frits Joussen probeerde er donderdagochtend de moed in te houden bij de presentatie van de financiële resultaten over het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 september. „Op vakantie gaan is wat mensen het meest hebben gemist, blijkt uit onderzoek. Dat merkten we het afgelopen jaar. Zodra een bestemming werd vrijgegeven, werd direct veel geboekt.”

Vakanties zijn deze winter nog nauwelijks mogelijk, maar voor vakanties in mei heeft TUI al de helft van het aanbod verkocht. De prijzen zijn 14 procent hoger. „De groep is klaar voor een snelle en succesvolle hervatting van de reisactiviteiten zodra de lockdowns worden opgeheven en bestemmingen weer opgaan”, aldus Joussen. Hij benadrukte dat TUI op alle vakantiebestemmingen voor heen- én terugreis van passagiers een negatieve PCR-test vraagt.

Besparingen

TUI meldde donderdag dat het 100 miljoen euro meer zal besparen met het huidige bezuinigingsprogramma dan eerder verwacht. Het bedrijf denkt de komende jaren zijn kosten met 400 miljoen euro te kunnen verminderen. Dat is inclusief de al aangekondigde reorganisatie die achtduizend banen kost. „Er volgen niet meer ontslagen”, stelde Joussen. De meeste medewerkers moeten vertrekken bij de Duitse tak van luchtvaartmaatschappij TUI Fly. Ook sluit het concern reiswinkels. In 2019 had TUI nog ruim 71.000 werknemers, in 2020 48.000.

TUI heeft vorige week opnieuw financiële steun georganiseerd. De groep sloot een kredietfaciliteit af met een constortium van investeerders, banken en een steunfonds van de Duitse overheid. De Russische staalmiljardair Alexei Mordasjov, grootaandeelhouder van TUI, heeft beloofd zijn belang van 25 procent uit te breiden. Het is de derde steunronde aan TUI Group sinds de crisis. In Nederland ontvingen TUI en zijn Nederlandse luchtvaartmaatschappij respectievelijk 18,5 en 13,3 miljoen euro NOW-steun.

Blok aan het been

TUI Group is marktleider in zogenoemde pakketreizen; het bedrijf verkoopt vluchten, hotels, hotelstransfers en excursies aan zijn klanten. Daarbij heeft de groep veel zaken in eigen bezit, van meer dan honderd vliegtuigen tot vijftien cruiseschepen en meer dan vierhonderd hotels. Dat is een goudmijn in tijden van economische voorspoed. Maar een grote blok aan het been tijdens crises.

Op vragen van analisten of TUI overweegt bezittingen te verkopen bleef Joussen vaag. Het concern zoekt een „oplossing” voor de cruiseschepen van de Britse TUI-tak Marella. En hotels die niet behoren tot de grote merken van de groep worden misschien verkocht. TUI wil louter een onroerendgoedbedrijf.

Het reisconcern meldde dat het een akkoord heeft gesloten met Boeing over de 737 MAX. Dit type toestel, betrokken bij twee crashes, is gereviseerd en mag vermoedelijk vanaf dit voorjaar weer de lucht in. TUI Group heeft compensatie ontvangen voor de tijd dat de Boeing 737 MAX niet mocht vliegen. Op Schiphol staan drie van deze vliegtuigen te wachten totdat ze weer de lucht in mogen.