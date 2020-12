‘Medewerkers wisten dat de prestaties niet goed waren’

De nieuwe topman van Aegon, Lard Friese (1962), staat nog geen zes maanden aan het roer maar hij grijpt al hard in bij de verzekeraar. Onder zijn leiding gaat Aegon een flink deel van de activiteiten stoppen of afstoten, kondigde hij donderdag aan tegenover beleggers. Voortaan concentreert Aegon zich op de kernmarkten Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Nederland en op drie groeimarkten waar het bedrijf al een flinke voet aan de grond heeft: Brazilië, China en Spanje. In de andere landen waar Aegon nu actief is maar minder marktaandeel heeft, zoals India, wordt gekeken of de activiteiten in de etalage moeten worden gezet. Het kapitaal dat vrijkomt door op kernactiviteiten te concentreren, ook in de kernmarkten, moet Aegon in staat stellen harder te groeien.

De verrassend van concurrent NN Group overgestapte Friese trekt verder de touwen stevig aan in het bedrijf, dat al jarenlang kwakkelt op de beurs. De organisatie wordt op de schop gegooid, waardoor voortaan de belangrijkste beslissingen, ook bij de veruit grootste Amerikaanse dochter Transamerica, langs het hoofdkantoor in Den Haag moeten. Verder moeten de jaarlijkse kosten met 400 miljoen euro omlaag en wil Aegon zijn risicoprofiel en afhankelijkheid van de lage rente flink verlagen. „Dit is de start van de bouw van een nieuw Aegon”, aldus Friese over de telefoon.

Waarom is er eigenlijk een nieuw Aegon nodig?

„De financiële prestaties van Aegon waren al jaren niet goed genoeg, dat zag je ook in de beurskoers. Een belangrijke oorzaak is dat Aegon nogal dun uitgespreid is: we zitten op heel veel plekken in de wereld. Daardoor werden onze twee meest schaarse middelen, kapitaal en mensen, niet goed ingezet. We hebben vandaag een duidelijke keuze gemaakt op welke landen we ons gaan concentreren, om de kans van slagen van onze plannen groter te maken.

„Een andere belangrijke reden is de cultuur bij Aegon. Die was wel rijk aan ideeën en gericht op goede samenwerking, maar er was onhelder wie nou waarvoor verantwoordelijk was. Ik ben als manager gewend om elke maand met alle bedrijfsonderdelen om tafel te zitten en de voortgang te bespreken. Dat ritme gaan we nu ook bij Aegon hanteren, zodat veel duidelijker is wie wat aanstuurt en sneller kan worden vastgesteld wat beter kan.”

Op de beurs werd niet erg enthousiast gereageerd op de plannen van Friese en zijn team. Het aandeel Aegon sloot 2 procent lager op de Amsterdamse beurs, op 3,10 euro.

Waar komt dat door?

„We hebben natuurlijk vandaag heel veel informatie verzonden, men heeft even wat tijd nodig om dat te verwerken. Maar ik denk dat het vooral komt doordat al die plannen tijd kosten. Dit is niet in een kwartaal opgelost, en die tijd gaan we ook nemen.

„Wel hebben we afgelopen zes maanden al behoorlijk wat laten zien: we hebben het dividend naar beneden gebracht, onze iconische wolkenkrabber in San Francisco verkocht, een fusie gedaan in de VS en tien dagen geleden aangekondigd dat we onze dochters in Midden- en Oost-Europa verkopen. Dus we zijn al op een behoorlijk tempo bezig het nieuwe Aegon te creëren.”

Wat heb ik hier als klant aan?

„Vanzelfsprekend gaan klanten hier veel van merken. Wij gaan op een veel digitalere manier werken en betere producten aanbieden. En doordat we onze mensen op aan beperkter aantal markten concentreren, kan onze innovatiesnelheid omhoog. Klanten krijgen daardoor sneller nieuwe producten, die beter inspelen op hun behoeftes. En we gaan ons sneller kunnen aanpassen aan nieuwe technieken die beschikbaar komen.”

U heeft het steeds in het openbaar over de onvoldoende op prestaties gerichte bedrijfscultuur bij Aegon. Hoe wordt daar op gereageerd? U zegt in feite tegen mensen dat de manier waarop ze tot nu toe werkten niet de goede manier was.

„Ik heb ongelofelijk veel positieve respons gehad van medewerkers. Medewerkers zijn niet gek. Ze weten heel goed dat projecten niet afgemaakt worden. En weten heel goed dat de prestaties niet goed genoeg waren.

„Het was voor mij daarom helemaal niet moeilijk om de mensen binnen Aegon te overtuigen dat het anders en beter moet. Een groot deel heeft ook mee kunnen denken. Dat kan niet met alle 24.000 medewerkers, maar we hebben 1.500 mensen laten meeontwikkelen over het plan van aanpak. We zien dat terug in de tevredenheid van medewerkers: die is omhoog. En dat versterkt ook mijn overtuiging dat we het voor elkaar krijgen. Het is nu ook aan ons om te bewijzen dat onze antwoorden op de problemen van Aegon ook de juiste zijn. Daar moeten we komende jaren hard aan werken.”

CV Lard Friese Aegon, NN en Aegon Lard Friese (1962) studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkt al vrijwel zijn hele leven in de verzekeringswereld. Tussen 1993 en 2003 bij Aegon en vanaf 2011 vijf jaar bij ING toen dat nog een bankverzekeraar was. Toen in 2014 NN Group zich afsplitste van de bank en naar de beurs ging werd Friese topman. In mei van dit jaar trad hij aan als hoogste baas bij het geplaagde Aegon.