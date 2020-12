Marokko en Israël normaliseren diplomatieke relaties in deal met VS

Marokko en Israël normaliseren de diplomatieke relaties in een deal waarbij ook de Amerikaanse president Donald Trump betrokken is. Dat meldt Trump donderdag via Twitter. De Verenigde Staten erkennen in ruil voor de aangehaalde banden de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara.

Volgens de overeenkomst zullen Marokko en Israël ambassades openen en rechtstreekse vluchten uitvoeren. Marokko wilde alleen de banden met Israël aanhalen als de Verenigde Staten de Westelijke Sahara zou erkennen als Marokkaans grondgebied, meldt persbureau Reuters. Polisario, de politieke beweging die onafhankelijkheid wil voor het gebied, laat weten de beslissing van de VS „ten zeerste te betreuren”.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemt de deal „een baken van vrede”. Marokko is het vierde Arabische land dat in korte tijd de relaties met Israël normaliseert. Eerder deden Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Soedan dat ook in samenwerking met de VS.

Referendum

In 1975 annexeerde Marokko de Westelijke Sahara nadat Spanje zich terugtrok, waarna een jaar later Polisario de onafhankelijkheid uit riep. Tot 1991 leidde dit tot geweld in het gebied, een wapenstilstand maakte daar grotendeels een einde aan. Polisario wil een referendum over onafhankelijkheid, maar daar is Marokko tegen.

Donald Trump is als president een goede vriend van Israël. Zo heeft hij de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatst en de Hoogvlakte van Golan als Israëlisch grondgebied erkend. De Palestijnen zijn minder blij met Trump. De deal tussen Marokko en Israël noemt een Palestijnse functionaris tegenover Reuters „onacceptabel”. Volgens hem wordt Israël aangemoedigd om Palestijnen hun rechten te ontzeggen. De Marokkaanse koning liet weten dat zijn land nog steeds wil dat de Palestijnen een eigen staat krijgen.