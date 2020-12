Mandala: Zen. Maar wel punten scoren

We zijn zen, zo zen. Kaarten stromen door onze handen van de trekstapel naar de tafel. Patronen groeien en worden en zijn. Maar niet hechten! We creëren om weer los te laten. En om punten te scoren, natuurlijk.

We spelen Mandala, een kaartspel voor twee personen. Beide spelers werken in dit handzame spel aan het maken van een mandala van kaarten. En net als de circulaire zandpatronen uit het Tibetaanse boeddhisme, moet zo’n mandala eerst worden voltooid om vervolgens weer ontmanteld te worden. Creatie en destructie volgen elkaar op, in een eindeloze cyclus. Of in dit geval: zolang de trekstapel strekt.

Blikvanger is de stoffen speelmat die is inbegrepen in het spel. Het stuk textiel transformeert elke tafel tot een Tibetaanse tempel in ’t klein. Twee onvoltooide mandala’s vol geometrische vormen golven door de stof.

De twee stoffen mandala’s moeten worden gevuld met ‘zandkaarten’, die zijn er in zes kleuren. Zodra alle zes kleuren in de mandala vertegenwoordigd zijn, is-ie voltooid. Maar zolang een kleur in een mandala ontbreekt, mag je kaarten van die kleur aanleggen op twee plekken: aan jouw zijde van de mandala, of in het midden. De enige beperking is dat een kleur maar in één kaartenhoopje in de mandala mag voorkomen.

Eenmaal voltooid moet een mandala vernietigd worden. Degene met de meeste kaarten aan zijn kant van een voltooide mandala, mag als eerste kiezen tussen de kaartenhoopjes in het midden en die toevoegen aan zijn ‘kelk’. En alleen kaarten in de kelk leveren aan punten op. Zo kiezen de spelers omstebeurt kleuren uit het midden, tot het midden leeg is en de mandala opnieuw opgebouwd moet worden.

Het zijn simpele regels die talloze strategieën mogelijk maken: probeer je de waarde van een kleur in het midden te vergroten? Of wil je jouw greep op een mandala vergroten door kaarten aan jouw kant bij te leggen? Maar wat als je tegenstander best tevreden is met hoopje nummer twee?

Voor een kaartspel dat om kleuren draait, is Mandala verrassend pittig. Bij elke beurt ontvouwt zich een baaierd aan mogelijkheden. Analysis paralysis ligt op de loer: te lang willen nadenken op de optimale zet te vinden. Ons advies: hecht niet aan de winst, laat los die kaart.

Mandala, 2 spelers, €20,-, ●●●●●