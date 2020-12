Limburgse partijen in aanvaring met Gedeputeerde Staten over kwestie-Koopmans

In de Limburgse politiek groeit de controverse over een integriteitsaffaire rond gedeputeerde Ger Koopmans (Financiën, CDA).

Zes partijen uit Provinciale Staten nemen geen genoegen met de houding van het college van Gedeputeerde Staten (GS) in de kwestie. Volgende week is er een debat.

Aanleiding voor de vragen en het debat is een onderzoek van NRC van twee maanden geleden. Daaruit bleek dat Koopmans zich als gedeputeerde bemoeid heeft met een project rond de Maas in Venlo. Koopmans was op dat moment tevens commissaris bij een baggerbedrijf dat bij dat project belangen had. De 30.000 euro die hij als commissaris kreeg, ontving hij via zijn eigen adviesbureau dat hij niet had opgegeven op zijn openbare lijst met nevenfuncties.

De zes partijen – SP, PvdA, D66, 50Plus, Partij voor de Dieren en GroenLinks – vinden dat Gedeputeerde Staten een „gebrek aan zelfreflectie” hebben. Kritische vragen van Statenleden zijn volgens de partijen onvoldoende beantwoord.

In hun antwoorden op de schriftelijke vragen nemen Gedeputeerde Staten het op voor Koopmans. GS erkennen weliswaar dat de gedeputeerde „op tientallen momenten” deelnam aan gesprekken over het project. Maar dat was geen probleem omdat bij de bemoeienis van Koopmans de belangen van de baggeraar „geen enkele rol” gespeeld zouden hebben.

Ook nemen GS het Koopmans niet kwalijk dat hij zijn adviesbureau niet gemeld heeft. „Het hebben van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel zonder feitelijke bedrijfsactiviteiten” is volgens GS „geen nevenfunctie zoals bedoeld in de wet en de gedragscode.” GS zien zich gesteund door een advies van advocatenkantoor AKD.

Limburg weerspreekt minister

Met hun standpunt nemen GS afstand van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). Die liet eerder weten dat gedeputeerden een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven eenmanszaak dienen te melden op hun openbare nevenfunctielijst, ook als die niet actief is.

SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg vindt dat GS wat uit te leggen hebben: „Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen vindt het ministerie dat er niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van de wet gekeken moet worden. Het Limburgse college daarentegen lijkt er zo zijn eigen haar interpretatie op na te houden. Dat gaat niet.”

Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, vindt dat de antwoorden van GS en het advies van AKD „afbreuk” doen aan de gewenste transparantie van nevenfuncties en het voorkomen van belangenverstrengeling. Bovend’Eert: „Het opent de deur om op allerlei manieren de regeling te ontduiken.”

De zes partijen willen ook weten waarom e-mails over de kwestie niet openbaar worden. GS zeggen dat er behalve één mail van de baggeraar aan Koopmans „geen ander mailverkeer” is. Dat blijkt onjuist – ook NRC ontdekte al meer dan één mail over de kwestie.

Fractievoorzitter Van Caldenberg: „Er blijkt wel degelijk mailverkeer te zijn geweest. Dat staat op gespannen voet met elkaar. Als er stukken zijn waar de volksvertegenwoordiging om vraagt, dan moeten we er op kunnen vertrouwen dat we die ook krijgen.”