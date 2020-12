Kroongetuige vroeg OM deal niet openbaar te maken

Kroongetuige Nabil B. heeft het Openbaar Ministerie in het voorjaar van 2018 „gesmeekt” zijn kroongetuigendeal met justitie niet openbaar te maken. Dat heeft Nabil B. donderdagochtend tijdens een openbaar verhoor bij de rechtbank verklaard. Nabil B. vertelde dat hij indertijd duidelijk gemaakt had dat het openbaren van zijn verklaringen gevolgen zou kunnen hebben voor de veiligheid van zijn naasten en familie.„‘Er gaan lijken vallen’, heb ik de officier van justitie toen verteld.”

Het OM heeft dat verzoek genegeerd en in maart 2018 de kroongetuigendeal gepresenteerd in de strafzaak Marengo tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en een aantal medeverdachten. Zes dagen later is de broer van de kroongetuige vermoord in Amsterdam. De beslissing van het OM de deal met Nabil B. bekend te maken heeft te maken met een moordaanslag op Mo Razzouki, een van de verdachte handlangers van Taghi.

‘Keihard genaaid’

Mo Razzouki was een vriend van Nabil B. en een belangrijk contact in het criminele milieu. Kroongetuige Nabil B. heeft zeer belastend verklaard over de betrokkenheid van Razzouki bij een aantal liquidaties in 2016 en 2017. Volgens Nabil B. heeft het OM nog voordat hij zijn kroongetuige-deal tekende zijn verklaringen gebruikt in het onderzoek naar de aanslag op Mo Razzouki die indertijd ook als verdachte is aangemerkt. „Ik ben keihard genaaid door het OM”, aldus Nabil B. Het ging volgens B. om veiligheid. „Toen moest mijn strijdplan faliekant van tafel. Niet voor mezelf, ik zat vast. Maar voor mijn familie.”

„Stoppen was geen optie”, aldus Nabil B. Hij vertelde dat hij zich zorgen maakte over zijn advocaat Derk Wiersum, die in september 2019 is vermoord.

Tijdens het verhoor haalde Nabil B. niet alleen hard uit naar het OM maar ook naar de advocaten van enkele hoofdverdachten. Hij stelde dat twee advocaten verantwoordelijk zijn voor de dood van Wiersum door vragen en opmerkingen die zij hebben gemaakt in de rechtszaak. „Die psychopaat uit Dubai keek mee”, refereerde Nabil B. aan Ridouan Taghi. „U heeft lak gehad aan mijn advocaat”, aldus Nabil B. Vlak na de emotionele uithaal van Nabil B. schorste de rechtbankvoorzitter de zitting en bij heropening maande hij alle partijen tot kalmte.