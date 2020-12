Samen filerijden voor het kerstpakket

Begin dit najaar kwamen de eerste telefoontjes bij evenementenbureaus binnen: ‘Ik moet van de directie iets organiseren met Kerst, maar ik weet echt niet wat.’ Het tweede probleem: de kerstpakketten. Geen kerst- en nieuwjaarsborrels betekent méér budget voor pakketten, bij bedrijven die deze crisis goed doorkomen.

Maar krijg dat uitgedijde kerstpakket met warme plaids, lichtsnoeren en volledige borrelplanken maar eens op tijd thuisbezorgd tijdens de decemberdrukte – soms in honderdvoud.

De vragen die evenementenbureau BYLEI kreeg, deden oprichter Lei Willems aan een eerdere opdracht denken. Dit najaar wilde chipmaker NXP „waardig” afscheid nemen van een vertrekkend directeur, maar er mocht natuurlijk bijna niks, vertelt Willems. Hij bedacht daarom een ‘drive-through’ – „gewoon, zoals bij de McDonald’s.”

Dat fenomeen is niet nieuw. Maar tijdens de coronacrisis doken ze ineens ook bij winkels, restaurants, bierbrouwers, boerenbedrijven en zelfs als museum op. En, viel Willems op, ter vervanging van evenementen.

In tweeënhalf uur tijd liet Willems tweehonderd auto’s door de feestelijk aangeklede parkeergarage van NXP rijden. Op de eerste verdieping kregen medewerkers een handgelletje en mondkapje, op de zesde verdieping stond de directeur, en hielden directieleden een praatje. Voor de gelegenheid kocht Willems een radiofrequentie, zodat het NXP-personeel – dat op tussenverdiepingen vanuit foodtrucks sushirolls en alcoholvrije gin-tonics kreeg aangereikt – via de autoradio kon luisteren naar de afscheidsspeeches. Na zo’n drie kwartier filerijden en vanuit de auto naar andere collega’s zwaaien, stond iedereen weer buiten.

Er zijn sneeuwkanonnen, rookmachines, honderden lichtjes, huisjes met koffie en oliebollen

Dát kan met Kerst weer, bedacht Willems. Maar dan met warme chocolademelk en Brusselse wafels met slagroom, uitgereikt door kerstmannen. Kerstbomen als decor, in de garage van een voormalige kampeerwinkel in Eindhoven. Bij de belangrijkste stop wordt het kerstpakket in de achterbak gelegd. „Door ons, of door iemand van het bedrijf dat een tijdslot in onze drive-through reserveert.”

De acht bedrijven die zich tot nu toe aanmeldden, waaronder een grote zorginstelling, zijn een opsteker in een jaar dat voor Willems dramatisch verliep. Na alle afgelaste evenementen kan hij met zijn ‘kerstpakketten-drive-through’ vanaf komende week opnieuw laten zien wat hij in huis heeft. „We zijn geen Efteling, maar het moet wel een sprookje worden.”

Duurder kerstpakket

Nu alles anders is, zijn de kerstpakketten dat ook. Sommige bedrijven zien er helemaal van af, zoals de NS vorige week bekendmaakte. Het bedrijf bespaart daarmee „enkele tonnen”, schreef het aan het personeel, in een jaar dat het financieel toch al niet meezat.

Andere bedrijven schuiven juist met budgetten, ziet groothandel Sligro, dat jaarlijks meer dan een miljoen kerstgeschenken verstuurt. Bedragen die oorspronkelijk bestemd waren voor uitjes en borrels, gaan nu naar een duurder kerstpakket. Dat kost bij Sligro dit jaar gemiddeld 50 euro, iets meer dan vorig jaar.

Groothandel Makro, dat jaarlijks zo’n anderhalf miljoen pakketten verzendt, ziet de gemiddelde prijs dit jaar eveneens stijgen. Al merkte het tegelijkertijd dat een aantal bedrijven even „aarzelde”, zegt Sanne van den Adel, marketeer bij Makro. Bedrijven die normaal gesproken al in juni hun kerstpakketten bestelden, gaven nu pas in oktober aan dat het ging lukken. Dan kon het er tóch vanaf.

Ook de inhoud van het kerstpakket is deze coronakerst net even anders. ‘Lekker thuis’ is dit jaar een populair thema, zegt Van den Adel. „Kleedjes, lichtjes, tapas – samen koken, samen eten, samen op de bank.” En veel spelletjes, zegt Bart Poierrié, directeur van Kerstpakketten.nl, dat jaarlijks zo’n 250.000 pakketten levert. Een van zijn populairste pakketten dit jaar is het ‘Samen sterk’-pakket: een borrelplank, met vraag- en antwoordspellen erbij. Sligro noemt het thema van dit jaar ‘offline gaan’: kerstpakketten met namen als ‘Samen delen’ en ‘Knusse Kerst’ doen het goed.

Duurzaamheid is, net als de afgelopen jaren, voor steeds meer bedrijven een eis, zegt Sligro. Onnodige verpakkingen zijn bijvoorbeeld uit den boze. Makro en Sligro hebben bovendien een bon voor een online te kiezen cadeau, „en daar is dit jaar meer animo voor”, zegt Van den Adel. Sligro ziet dat elk jaar weer meer bedrijven ervoor kiezen zo’n cadeaucode per mail te versturen. Geen verpakkingen, geen onaangebroken ragoutpasteitjes tussen het huisafval.

„Maar het online keuzecadeau scheelt ook gewoon in de bezorgkosten”, legt Van den Adel uit. Nu veel kerstpakketten aan huis worden bezorgd, loopt het bedrag voor verzending op. Bij Makro werd dit jaar drie à vier keer zo vaak voor een huisverzending in plaats van een bulkverzending naar kantoor gekozen. En dat maakt een bescheiden brievenbuspakketje of mail met bon ineens een stuk aantrekkelijker dan dat grote pakket.

Italiaanse truffels

Met een tijdslot in zo’n kerstpakkettendrive-through wordt het er bepaald niet goedkoper op, en ook het aantal autoritjes beperk je er niet mee. Uitbundiger is het wel.

Zo loopt de drive-through van Patricia Straten, oprichter van evenementenbureau Events2be, door tweehonderd meter sparrenbos en tweehonderd meter straat in Bunnik. De auto’s rijden langs houten chalets, van waaruit medewerkers (mét hun gezinnen) in etappes een door Straten samengesteld kerstpakket krijgen overhandigd. De cadeaus („plaids, kandelaars, Italiaanse truffels…”) worden op een pizzaschep door personeel met een ‘face-shield’ richting het autoraam getild, zodat iedereen voldoende afstand houdt.

Onderweg komen deelnemers sneeuwkanonnen, rookmachines, „honderden lichtjes” en huisjes met koffie en oliebollen tegen, vertelt Straten. Er is een ‘car photobooth’, een grote tent op een open plek in het bos, waarin tegen een kerstachtergrond een foto van de auto wordt gemaakt. De laatste korte stop: een kerstboompje uit een kerstbomenveld, dat voorzichtig in de achterbak wordt gelegd.

De drive-through van Straten is inmiddels voor zo’n 1.900 auto’s van verschillende bedrijven gereserveerd, verdeeld over een week. Wel is de hele bedoening „nogal kostbaar geworden”, zegt ze. Met een prijs vanaf 62 euro per auto komt ze maar net uit de kosten van de straat. Alleen op de kerstpakketten verdient ze nog wat.

„Deze drive-through is mijn visitekaartje”, zegt Straten. „Wij leveren geen half werk.” Op die manier hoopt ze dat bedrijven ná de crisis opnieuw bij haar aankloppen.

Met je auto door de congreszaal

Bij evenementen- en congreslocatie De Bonte Wever in Assen kunnen bedrijven een kerstpakket bestellen, maar er ook een afleveren. In een van de congreszalen, compleet in kerstsfeer, worden de pakketten in de achterbak gelegd, waarna de auto’s op een versierd parkeerterrein uitkomen. Tientallen bedrijven toonden inmiddels interesse, „in verhouding met wat we normaal organiseren tijdens Kerst is dat peanuts”, zegt Aldwin Ensing, marketingmanager bij De Bonte Wever. „Maar voor ons personeel is het iets om naar uit te kijken, nu zoveel al zo lang op een laag pitje staat.”

Bij evenementenbureau Sibiz, dat drive-throughs bij bedrijven zelf komt organiseren, meldden zich tot nu toe zo’n veertig organisaties. „Wij nemen onze kerstbomen en verlichte rendieren mee naar het parkeerterrein van het bedrijf”, zegt eigenaar Rianne Stork. Daar kan de directie de pakketten dan in de achterbak leggen.

Belangrijk is daarbij wel dat iedereen zo veel mogelijk blijft doorrijden, en er niemand uitstapt, zegt Stork. En dat áls de auto’s kort stilstaan, iedereen afstand houdt. „Ook ons eigen personeel”, benadrukt ze.

Al is dan nog niet helemaal duidelijk of de kerstdrive-through wel door de coronakeuring komt. Zo werd een ‘Sinterklaas-drive-through’ in Hilversum halverwege november afgelast, omdat de regionale noodverordening een beperking van het aantal reisbewegingen dicteerde. En in het Groningse Grijpskerk besloot de veiligheidsregio dat een Sint-drive-through een ‘vorm van vermaak, toegankelijk voor publiek’ was. Ook dat was in strijd met de noodverordening.

Per 1 december zijn alle regionale noodverordeningen vervangen door de landelijke coronawet. Het Veiligheidsberaad, dat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s bestaat, laat weten dat het nu aan gemeenten is om te bepalen of plaatselijke drive-throughs binnen de landelijke coronaregels passen, of niet.

Lei Willems uit Eindhoven is niet zo bang dat zijn drive-through wordt afgelast. Deze straat zal niet wezenlijk verschillen van de vorige, zegt hij, en „dan kun je de McDonald’s ook wel stilleggen toch?”