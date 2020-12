In hoger beroep opnieuw 10 jaar cel geëist in zaak-Sharleyne

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep tien jaar cel geëist tegen de moeder van het 8-jarige meisje Sharleyne. Sharleyne viel in juni 2015 dertig meter naar beneden van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen en overleed. Volgens justitie is er genoeg bewijs dat de 41-jarige moeder Heleen J. schuldig is aan de dood van haar dochter.

De zaak draait om de vraag of de val van Sharleyne het gevolg van een ongeluk, een misdrijf of zelfdoding was. Het OM stelde dat J. schuldig is aan doodslag en eiste bij de rechtbank van Assen tien jaar tegen de verdachte. Ze zou haar dochter eerst gewurgd hebben en daarna van de flat hebben gegooid. In 2018 werd J. vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken door de rechtbank.

Justitie vindt dat er toch voldoende bewijs is om haar voor de dood verantwoordelijk te houden. Onder meer verklaringen van getuigen en „aangetroffen letsel” zouden de lezing van justitie ondersteunen. Volgens getuigen, waaronder een bovenbuurman, liep J. niet direct naar haar dochter toen Sharleyne uit de flat viel, maar naar haar auto. Ook zijn er getuigenissen dat de verdachte op de avond van het ongeluk veel alcohol had gedronken. Ook zou de moeder „onder grote spanning” hebben gestaan en was het „onduidelijk of zij de opvoeding van Sharleyne aankon”.

Lees meer over de zaak-Sharleyne: De val van Sharleyne