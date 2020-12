In Brussel geldt Rutte als de ‘groene hardloper’

Het komt niet zo heel vaak voor dat premier Mark Rutte (VVD) een vurig pleidooi houdt voor strenger klimaatbeleid. Maar als het gebeurt, is het meestal buiten Nederland. „De lat moet hoger”, zei Rutte over de Europese klimaatambities in een toespraak in 2018 in Berlijn. „Verregaande voorstellen” waren volgens Rutte nodig, „simpelweg omdat het onontkoombaar is”. Bij de Verenigde Naties in New York benadrukte hij vorig jaar: „Nederland werkt op alle manieren aan ambitieus klimaatbeleid – nationaal en internationaal.”

De inspanningen van Rutte vloeien rechtstreeks voort uit het regeerakkoord, waarin de coalitie in 2017 afsprak in Europa een hoger emissiereductiedoel voor 2030 te bepleiten: 55 procent. In september omarmde de Europese Commissie dat doel, deze donderdag schaarden alle Europese regeringsleiders zich erachter.

Dat is dus ook een succesje voor het kabinet. De afgelopen jaren was Nederland een belangrijke voortrekker van ambitieus Europees klimaatbeleid. Met gelijkgestemden als Denemarken, Zweden en Finland agendeerde Nederland geregeld hogere doelen, oormerken van EU-geld voor klimaat, en groener handelsbeleid.

Tegelijk is dat imago van groene hardloper een tikje opmerkelijk. Eerder dit jaar bleek Nederland in Europa hekkensluiter in duurzame energie, met het grootste gat tot het te halen aandeel. Om dat bindende doel voor 2020, 14 procent, te halen, moest Nederland afspraken over inkoop bij Denemarken maken, maar onlangs bleek dat wellicht nog onvoldoende. Ook het Nederlandse tempo van emissiereductie liep achter bij het Europese gemiddelde, constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs. In 2015 had de EU de broeikasgasemissies met 23 procent gereduceerd, Nederland met 12 procent.

Nederland heeft zich dus hard ingespannen voor het nieuwe reductiedoel, maar moet nu vooral ook zelf hard aan de slag. Met het huidige beleid is in Nederland een emissiereductie van 34 procent in 2030 waarschijnlijk, berekende het PBL dit najaar. Worden de plannen uit het klimaatakkoord ‘maximaal’ uitgevoerd en zit alles mee, dan kan dat oplopen tot 46 procent – minder dan de eigen ambitie van 49 procent.

Leiderschapsrol

Hoe verhoudt dat zich tot de leiderschapsrol bij Europees klimaatbeleid? Vooralsnog leunt die vooral op ambities en plannen. „Nederland heeft waarschijnlijk het meest ambitieuze plan voor het vergroenen van de elektriciteitssector”, zegt Charles Moore, die voor de klimaat-ngo Ember alle klimaatplannen van lidstaten vergeleek. „Maar dat was ook wel nodig, gezien het gebrek aan actie de afgelopen tien jaar.” Met andere woorden: qua ambities hoort Nederland bij de beste van de klas, maar door de slechtere startpositie heeft het zich ook het meeste huiswerk gegeven.

Toch lijkt het de geloofwaardigheid van Nederland niet echt te raken. Dat komt ook omdat de aandacht voor klimaatbeleid zich in Brussel vooral richt op de toekomst, minder op resultaten en afdwingen van afspraken. „Het zijn eigenlijk twee discussies: ambitie en implementatie”, zegt Klaus Röhrig van Climate Action Network. „Daar zit wel vaker ruimte tussen. Maar het is wel een beetje vreemd dat Nederland fel pleitte voor dit hogere doel, terwijl het die in de eigen plannen nog niet heeft meegenomen. Dat is bij landen als Zweden en Denemarken echt anders.”

„In Europa is, als het om klimaatbeleid gaat, altijd veel pragmatisme met de erkenning dat landen uit heel verschillende startposities en energiesystemen komen”, zegt Lucie Matera van ngo E3G. „Het maakt dan meer uit waar je staat in de dynamiek met het oog op de toekomst dan hoe je er nu precies voorstaat.”

Wat dat betreft springen lidstaten die hard drukken op hogere doelen er snel uit. „Je hebt landen nodig die hun nek uitsteken”, zegt een EU-ambtenaar over de Nederlandse inzet. „Er moet een dynamiek ontstaan waarbij iedereen naar het eind van de duikplank durft te lopen. Daarin heeft Nederland zeker geholpen.”

„Zelfs als Nederland nog veel huiswerk te doen heeft, is zo’n stem van groot belang”, zegt ook Moore.

Zwakke plek

Toch raakt die discrepantie ook aan een bekende zwakke plek van Europese klimaatplannen. „Als je afspraken maakt, moet je die natuurlijk ook kunnen afdwingen”, zegt een EU-ambtenaar. „Maar alle energie zit nu in vastleggen van de ambities, over naleving gaat het weinig.”

Het is ook een zorg van klimaat-ngo’s en groene politici, die te weinig aandacht vrezen voor de naleving. Zorgen zijn er ook over de precieze uitwerking van het doel voor 2030. In het verleden kregen alle lidstaten een bindend doel voor reductie van uitstoot die niet binnen het emissiehandelsysteem (ETS) valt, zoals die van de gebouwde omgeving en transport. Maar omdat het ETS mogelijk naar die sectoren wordt uitgebreid, verdwijnen de nationale doelen mogelijk.

Ngo’s toonden zich daarover in een brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bezorgd. „Bindende nationale doelen zijn sleutelinstrumenten om lidstaten tot actie te dwingen”, zegt Röhrig. „Als we dit echt willen halen, is elke extra controle nodig.”Hoe dan ook is het nu nog afwachten hoeveel het nieuwe Europese klimaatdoel voor Nederland concreet gaat uitmaken: in juni volgend jaar komt de Europese Commissie met wetgeving die het doel uitwerkt. Dat ook Nederland flink wat extra zal moeten doen, lijkt wel zeker.