IFJ: dit jaar 42 journalisten gedood terwijl ze hun werk deden

Wereldwijd zijn dit jaar 42 journalisten om het leven gebracht en zitten 235 journalisten in de gevangenis. Dat stelt de International Federation of Journalists (IFJ) in hun jaarlijkse rapport. Dat zijn er minder dan de laatste jaren. Sinds 1990 komen gemiddeld zo’n negentig journalisten per jaar om tijdens hun werk. In het jaar 2000 was het cijfer voor het laatst nog lager, met 37 doden. Toch waarschuwt de IFJ dat het probleem nog altijd groot is, ook omdat de verantwoordelijken voor de dood van journalisten zelden worden vervolgd.

Mexico was met moorden in 2020 het dodelijkste land voor journalisten. Dat land is al lange tijd gevaarlijk terrein voor de beroepsgroep. Volgens de IFJ komt dat door de georganiseerde misdaad die met geweld onwelgevallige berichtgeving probeert te smoren. Pakistan is het een na gevaarlijkste land met vijf doden. De overigens slachtoffers vielen in onder meer Afghanistan, India, Irak en Nigeria. In Europa werden twee journalisten gedood: Irina Slavina in Rusland en de Pakistaanse Sajid Hussain in Zweden.

De IFJ houdt sinds 1990 cijfers bij over journalisten die om het leven worden gebracht en telde 2.658 doden. Daarbij worden ook mensen meegeteld die ondersteunende bijdragen leveren aan journalistiek werk, zoals chauffeurs en vertalers en zogenoemde fixers - lokale journalisten die bijvoorbeeld internationale media helpen. Ruim een achtste van hen kwam om het leven in Irak, waar vooral na het begin van de Amerikaanse invasie in 2003 veel journalisten gedood werden. Mexico staat met 178 doden op plek twee. De doden vallen met name in landen die geteisterd worden door oorlog, gewelddadige georganiseerde misdaad of totalitaire regimes.

Niet verslappen

Dat het aantal gedode journalisten is afgenomen, mag volgens de IFJ geen reden zijn om de aandacht te laten verslappen. „Deze welkome daling is een kleine troost voor een voortdurend lengende lijst van dood en verderf veroorzaakt door geweld tegen mediaprofessionals van de afgelopen decennia”, schrijft de federatie. Volgens Anthony Bellanger van de IFJ zou de daling aangegrepen moeten worden om de moorden verder terug te dringen.

Moorden op journalisten leidden de laatste decennia zelden tot een veroordeling, stelt het IFJ vast. In 90 procent van de gevallen zouden de daders (vrijwel) niet vervolgd worden. In twee derde van de zaken werd überhaupt geen vermoedelijke dader aangewezen. Volgens de federatie komt het bovendien nog wel eens voor dat degene die de trekker overhaalt voor de rechter wordt gebracht, maar is het veel zeldzamer dat de opdrachtgever wordt berecht. „Dat betekent dat het doden van een journalist vrijwel geen risico’s met zich meebrengt”, zegt de federatie.