Ieder een eigen kamertje

Onderzoeker Corien van der Linden (60, midden) ging zomer 1970 tezamen met zus Jos (64, universitair docent) en hun broers, van links naar rechts, Mart (59, consultant), Huub (57, architect), Ewout (53, docent muziekbusiness) en Gijsjan (62, docent economie) op de foto op de trap van de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof.

„We gingen met hele gezin onze vader ophalen. Voor zijn werk als marktonderzoeker was hij naar Amerika geweest en kwam met de bus van Schiphol naar de Grote Markt in Den Haag. Het vliegtuig had vertraging, daarom besloot moeder met ons de stad in te gaan. De landerigheid van het moeten wachten zie je in de foto. We woonden destijds in Norenburg in de Haagse wijk Mariahoeve: een kinderrijke buurt. We speelden veel buiten met buurtgenootjes. Ook zaten we op muziekles en was school belangrijk. Elk kind had thuis een eigen kamertje om rustig huiswerk te maken. Moeder leerde ons allemaal, en Jos en mij in het bijzonder, te allen tijde voor onszelf te zorgen. Die gedachte bracht ze in de praktijk: ten tijde van de foto studeerde ze weer, Frans, om daarin later les te geven. Ook kregen wij mee: heb vertrouwen in jezelf en in de wereld om je heen. Misschien woonden we daarom in ons latere leven allemaal enige tijd in het buitenland. Toen de vrouw van Huub ziek werd, keerden zij na dertig jaar Venezuela terug en gingen bij onze ouders wonen: nog steeds hetzelfde huis in Norenburg. Dat Huub daar met zijn jongste zoon woont is fijn, zeker in deze vreemde coronatijd. Gek genoeg zien wij elkaar meer. Er was altijd appverkeer, maar tegenwoordig hebben we een wekelijkse familiezoom. Huub regelt het zo dat onze ouders, inmiddels 94 en 89, ook meezoomen.”

