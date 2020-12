Hoe ver mogen waarschuwingen tegen predikers gaan?

Hoe ver mag de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding- en Veiligheid (NCTV) gaan in het waarschuwen voor predikers met dubieuze banden? Die vraag staat centraal in een kort geding dat donderdag speelde tussen de NCTV en actiegroep Muslim Rights Watch Nederland.

De veiligheidscoördinator had in haar driejaarlijkse Dreigingsbeeld Terrorisme geschreven dat de actiegroep onderdeel is van een netwerk van „politieke salafisten”, dat de integratie van moslims zou tegenwerken en antidemocratische opvattingen zou verspreiden. Muslim Rights Watch stelt slechts op vreedzame wijze op te komen voor rechten van moslims en eist dat de NCTV rectificeert.

Controversiële moskeeën

Tijdens de zitting bleek dat de NCTV de oprichter van Muslim Rights Watch, imam Youssef Arkhouch, ziet als een ‘salafistische aanjager’. De imam is volgens de NCTV verbonden aan verschillende salafistische organisaties, zoals de As Soennah-moskee in Den Haag en de Tawheed-moskee in Amsterdam, moskeeën die vaak in opspraak zijn geweest vanwege radicale preken of lessen. De coördinator verwees onder meer naar berichtgeving over vrouwenbesnijdenis die in een les van de As Soennah-moskee werd aanbevolen.

De advocaat van Muslim Rights Watch, Paris Popescu, noemde dit „guilt by association”. Als imam preekt Arkhouch in verschillende moskeeën en gaat om met allerlei mensen, „zelfs met personen die er bedenkelijke denkbeelden op nahouden”. Dat wil niet zeggen, betoogde Popescu, dat de imam zelf óók deze denkbeelden huldigt. „Daar is geen enkel bewijs voor. Meneer is brandschoon.” De raadsman van de NCTV erkende dat Arkhouch zich „niet bedient van vijandig taalgebruik tegenover niet-moslims” en „niet oproept tot geweld”.

Wel zegt de imam volgens de NCTV in zijn preken dat moslims niet mogen deelnemen aan niet-islamitische feesten, zegt hij welke kleding zij moeten dragen, en is hij tegen homosekualiteit. Dit kan ertoe leiden dat moslimjongeren „de westerse levensstijl” en het „secularisme” gaan „afwijzen”, zei de advocaat.

Een sluipende dreiging

„Het is een sluipende dreiging”, vulde Paul Abels aan, chef analyse van de NCTV. Salafistische aanjagers zoals Arkhouch volgen „strategieën waarmee zij moslims weg proberen te houden van integratie en opname in de westerse samenleving”, zei Abels. Dit kan volgens hem leiden tot „segregatie en polarisatie” – en is daarmee een voedingsbodem voor radicalisering. Daarom rekent de NCTV het tot haar taak om ook voor deze ontwikkeling te waarschuwen.

Volgens advocaat Popescu is de NCTV zélf „geradicaliseerd” met haar „godsdienstoorlog tegen de orthodoxe islam”. De NCTV heeft zich volgens Popescu niet te bemoeien met religieuze opvattingen over homoseksualiteit of een „westerse levensstijl”. „Waar begint en eindigt die westerse levensstijl precies? En homoseksualiteit, daar heb ik zelf ook een mening over. Dat geldt toch ook voor de ChristenUnie en de SGP?”

De rechter doet uiterlijk 21 december uitspraak.