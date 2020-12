Het rotte dwingt de kerk tot vernieuwing

De kernzin van dit boek wordt de lezer niet lang onthouden. Al in zijn inleiding schrijft Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht: ‘Ik zal in dit boek niet beweren dat de kerk goed is. Maar ze is wel fantastisch.’ Even wat synoniemen voor ‘fantastisch’: ‘Ontzaglijk, subliem, indrukwekkend, verbazend.’ Dat is niet: vanzelfsprekend moreel goed.

Torfs weet dat zijn titel als provocatie kan worden opgevat, want hij spreekt speciaal over de Rooms-Katholieke Kerk, dat bijna 2000 jaar oude Instituut, met al zijn geloofsartikelen, tradities en kunstuitingen, die de laatste jaren vooral bekend staat als de kerk van het misbruik. Torfs is er niet de man naar om daar ook maar iets van te verhelen, laat staan goed te praten.

Een van de meest interessante hoofdstukken heeft als titel: ‘De kerk als verrotting.’ Dat is wel een heel vreemde manier om de lof te zingen van het instituut dat Torfs dierbaar is. Maar de kerkelijk jurist kijkt met een blik die vele eeuwen beslaat naar de Rooms-Katholieke Kerk: niet alleen beklemtoont het ‘rotte’ in de kerk ‘het onvolmaakte en het menselijke’, maar meer nog dwingen dergelijke ontsporingen tot vernieuwing van het instituut. Het falen levert humus op om de christelijke boodschap beter in de praktijk te brengen.

Nietzsche

In dat verband haalt de Belgische Torfs de Franse jezuïet Michel de Certeau aan (1925-1986), de man die niet alleen uiterlijk leek op de Franse filosoof Michel Foucault, maar die ook in zijn onorthodoxe denkbeelden veel van hem weg had. Zo sprak Certeau over ‘het excessieve en de uitspatting als doortocht naar de zuiverheid.’ Want een instituut met zo’n lange staat van dienst moet zich eens in de zoveel tijd ‘zuiveren’, willen de ‘vastgeroeste waarheden’ het niet winnen van het leven zelf. Voor Torfs ligt de nadruk bij het christelijke geloof op het idee ‘dat het je leven kan en moet veranderen.’

Hij vraagt zich heel praktisch af: ‘Wat kan een mens met de kerk zoal beginnen? Helpt ze het leven beter en gelukkiger te maken? Breder? Dieper? Het antwoord is ja.’

Torfs is niet gewijd, hij is een ‘leek’, maar wel een levenslange, toegewijde gelovige: zijn boek had met een parafrase van Friedrich Nietzsche ook kunnen heten: ‘Vom Nutzen und Nachteil der Kirche für das Leben.’

En Torfs wijst wel degelijk ook het nadelige aan: wanneer de kerk voorgeeft bij uitstek de belichaming van het geloof te zijn, dreigt ze het ongeloof buiten haar deuren te bannen. En volgens Torf biedt de kerk idealiter een pleisterplaats aan iedereen. ‘In ruil daarvoor verlangt ze niets. Dus ook niet dat het individu gelooft. […] De kerk moet gastvrijer zijn dan de wetenschap.’ En daar horen volgens Torfs ook de ongelovigen bij, en de twijfelaars.

Seksuele kwesties

Het cliché spreekt van het ‘Rijke Roomsche Leven’, dat eens vanzelfsprekend was. Torfs lijkt er niet naar terug te verlangen, maar heeft een zekere pragmatische blijmoedigheid uit die inboedel weten te redden.

Hij is verre van een scherpslijper, en haalt lichtelijk geïrriteerd zijn schouders op over de nadruk die de kerk legt op seksuele kwesties. Dan volgt zo’n laconiek zinnetje als: ‘Wie zijn wij om God in zijn vrije tijd te controleren.’

Torfs is vrijmoedig, maar niet vrijzinnig. Hij stelt ondubbelzinnig: ‘ik geloof in de opstanding’, en hij prijst de kerk als ‘een van de laatste plekken in onze samenleving waar het verrijzenisgeloof wordt beleden. Soms hortend, dat ongetwijfeld.’

Het is Torfs te doen om de ‘solidariteit over de generaties heen’, om de eenheid van de levenden en de doden. De belofte van de verrijzenis, stelt Torfs geïnspireerd door de Franse seculier humanistische (!) filosoof Luc Ferry, bevrijdt de liefde. Hij geeft het voorbeeld van de stoïcijn, die weet dat hij net zoals andere mensen de dood niet zal ontlopen, en zichzelf daarom voorneemt zich niet teveel te hechten. Een vorm van risicomanagement, om het banaal te zeggen. Maar een christen is bereid het ‘onverantwoorde risico van de liefde’ aan te gaan, in het besef dat de dood niet het laatste woord heeft. Hier klinkt Torfs stellig, en distantieert hij zich van de zogenaamde ‘cultuurkatholieken’, die de kerk vooral zien als een gebenedijde schatbewaarder van tweeduizend jaar kunst en cultuur. Maar ook het katholieke gelóóf is Torfs ernst.

Naast jurist is Torfs in België ook bekend als columnist: zijn Nederlandse evenknie is ongetwijfeld Herman Finkers, even blijmoedig, ruimhartig, en even serieus in zijn geloofsopvatting. ‘Katholiek zijn is een geaardheid’ stelt de laatste.

Maakt het uit dat ik me sinds een paar jaar katholiek noem? Ja.

Het is niet alleen de Heilige Geest, maar ook de geest van mensen als Torfs en Finkers die me dat laatste beslissende zetje hebben gegeven.



Rik Torfs: De kerk is fantastisch. KokBoekencentrum, 128 blz. € 16,99 De kerk is fantastisch. KokBoekencentrum, 128 blz. € 16,99 ●●●●●