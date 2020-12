Griezmann beëindigt sponsordeal met Huawei voor Oeigoeren

De Franse voetballer Antoine Griezmann heeft een einde gemaakt aan zijn sponsordeal met het Chinese technologiebedrijf Huawei vanwege de vermeende rol van dat bedrijf bij de surveillance van Oeigoerse moslims in China. Dat schrijft de speler van FC Barcelona donderdag op Instagram. Hij had sinds 2017 een sponsordeal met Huawei. Opkomen voor de Oeigoeren kwam anderen in de sportwereld in het verleden duur te staan.

Griezmann stopt de deal vanwege „sterke vermoedens” dat Huawei heeft meegewerkt aan gezichtsherkenningsoftware om Oeigoeren te volgen. De Franse wereldkampioen roept het bedrijf op om „de massale repressie” van Oeigoeren in China te veroordelen en zich in te zetten voor mensenrechten. Dinsdag meldde The Washington Post dat Huawei heeft geëxperimenteerd met een zogenoemd ‘Oeigoer-alarm’ dat Oeigoeren kan herkennen en vervolgens de politie waarschuwt.

Özil en de Houston Rockets

Griezmann is niet de eerste sporter die zich uitspreekt over de behandeling van de Oeigoeren, een etnische minderheid in de Chinese provincie Xinjiang. Zo uitte de Duitse voetballer Mesut Özil vorig jaar ook al kritiek op de manier waarop China omgaat met deze groep. Dit werd hem niet in dank afgenomen: hij werd geschrapt uit de Chinese versie van een voetbalgame en verloor veel Chinese fans.

Ook werden wedstrijden van Özils club Arsenal in China geschrapt na de opmerkingen van de voetballer. Arsenal distantieerde zich bovendien van de uitspraken omdat de club zich naar eigen zeggen niet mengt in „politieke zaken”. Overigens sprak de club zich deze zomer wel uit voor de Black Lives Matter-beweging en tegen politiegeweld in Nigeria.

Ook de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft de gevolgen van een kritische houding jegens China gevoeld. Toen een directeur van de club Houston Rockets vorig najaar via Twitter steun uitsprak voor demonstranten in Hongkong, schrapte de Chinese staatsomroep meerdere NBA-wedstrijden. Ook verbraken de Chinese basketbalbond en meerdere merken hun banden met de Houston Rockets. De NBA liep door de tweet, die later verwijderd is, naar schatting 400 miljoen dollar (330 miljoen euro) mis.

China krijgt al geruime tijd forse kritiek over de behandeling van de Oeigoerse minderheid in Xinjiang. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn de afgelopen jaren meer dan een miljoen Oeigoeren in ‘heropvoedingskampen’ gevangengezet om ze te dwingen tot assimilatie. Volgens China gaan de Oeigoeren vrijwillig naar de kampen om zich van ‘extremistische denkbeelden’ te ontdoen.

