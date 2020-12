Google en Amazon krijgen miljoenenboetes in Frankrijk

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft techbedrijven Amazon en Google miljoenenboetes opgelegd. Ze hebben Franse regels geschonden over het gebruik van zogeheten tracking cookies, software om data van bezoekers te verzamelen en zo persoonlijke advertenties te creëren en te plaatsen. Google moet 100 miljoen euro betalen, Amazon kreeg een boete van 35 miljoen euro, zo heeft CNIL donderdag bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters is de boete voor Google de grootste die CNIL ooit gaf.

Tracking cookies worden tijdens het bezoek aan een site op de computer of telefoon van de gebruiker geplaatst. De code, in te zien door de techbedrijven, registreert welke sites iemand bezoekt en welke producten bekeken zijn. Op die manier kunnen advertentiebedrijven op basis van eerder verzamelde data gepersonaliseerde reclame sturen. Amazon en Google installeerden op hun sites cookies „zonder voorafgaande toestemming van gebruikers” en zonder hen „adequate informatie te verstrekken” over wat er gebeurt met de verzamelde data, aldus de toezichthouder. Franse privacywetgeving schrijft voor dat dat wel moet.

100.000 euro per dag

Google heeft cookies al op de apparaten geplaatst vóór het informeren van gebruikers daarover. Amazon gaf wel vooraf informatie, maar deze was volgens CNIL ontoereikend, omdat de gebruiker „niet kon begrijpen dat cookies voornamelijk werden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven”. Ook konden bezoekers van beide websites daarop niet lezen dat cookies te weigeren zijn.

CNIL heeft de techbedrijven gesommeerd de bedragen binnen drie maanden te betalen. Voor iedere dag die Amazon en Google langer doen over de betaling, komt er 100.000 euro bovenop de oorspronkelijke boete. Amazon behaalde in 2019 zo’n 280 miljard dollar (231,44 miljard euro) omzet, waarvan bijna 11,6 miljard dollar winst. Het moederbedrijf van Google, Alphabet, behaalde dat jaar ruim 161 miljard dollar omzet, waarvan 34,3 miljard dollar winst.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse techbedrijven in Europa boetes krijgen. De Franse toezichthouder gaf Google in 2019 een boete van 50 miljoen euro voor het schenden van Europese privacyregels. Van de Europese Unie kreeg Google tussen 2017 en 2019 drie boetes opgelegd, die bij elkaar optellen tot 8,3 miljard euro. De Europese Commissie onderzoekt momenteel of Amazon gegevens van Europese gebruikers misbruikte. Als de Commissie Amazon schuldig bevindt, kan het maximaal een boete van 28 miljard euro opleggen.