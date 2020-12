Geo-engineering: de noodrem voor klimaatverandering?

Bijna vijf jaar nadat het Parijs-akkoord tegen klimaatverandering werd gesloten is dit jaar toch weer een van de warmste ooit. In de wetenschap en zelfs bij de VN gaan stemmen op over een megalomane technologische noodrem om opwarming van de aarde tegen te gaan: geo-engineering. Futuristische technieken om de zon te dimmen of om CO2 grootschalig uit de lucht te zuigen. Van ruimtespiegels tot superalgen.

Is dit de oplossing voor het klimaatprobleem of zijn de gevaren groter dan de beloften?

Te gast is Behnam Taebi, universitair hoofddocent aan de TU Delft, onderzoeker aan Harvard en wetenschappelijk directeur van het Delft Safety and Security Institute.