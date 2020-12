Gaat Facebook nu verder zonder Whatsapp en Instagram?

De Amerikaanse overheid heeft de aanval op Facebook ingezet. Met een aanklacht van markttoezichthouder FTC en meer dan veertig Amerikaanse staten wegens machtsmisbruik, dreigt het Facebook-netwerk van 3,2 miljard gebruikers – waartoe ook Whatsapp en Instagram behoren – ontmanteld te worden.

De rechtszaak is een grote stap in een aanhoudende reeks verhoren en antitrust-zaken, waarmee overheden in met name Europa en de Verenigde Staten proberen de dominantie van Big Tech te beteugelen. De Europese Commissie komt volgende week met wetsvoorstellen die de grote techplatforms en andere ‘poortwachters’ aan strengere regels bindt.

De Amerikaanse aanklagers beschuldigen Facebook ervan systematisch andere platforms te hebben opgekocht en daarmee de markt te hebben verstoord. Facebook heeft de afgelopen tien jaar een strategie gehanteerd waarbij concurrenten worden „gekocht, of begraven”, zoals de New Yorkse openbaar aanklager Letitia James het verwoordde. „Geen enkel bedrijf zou zo veel ongecontroleerde macht moeten hebben”

De klagers eisen onder meer dat Facebook afstand doet van Instagram en Whatsapp, concurrenten die Facebook in 2012 (Instagram, 1 miljard dollar) en 2014 (Whatsapp: 19 miljard dollar) met toestemming van de FTC inlijfde. Door de overnames heeft Facebook meer dan 85 procent van het verkeer op sociale media in handen en hebben – zo redeneren de aanklagers – consumenten nog maar beperkt keuze wat betreft sociale platforms. Ook adverteerders hebben er last van: één dominante partij zorgt voor gebrek aan concurrentie – en dus voor hogere prijzen.

Lees ook dit artikel: ‘De vijf zwakke plekken van Big Tech’

De e-mails van Zuckerberg

In de 123 pagina’s tellende aanklacht wordt gedetailleerd geciteerd uit e-mails van Mark Zuckerberg, die concurrenten zwaar onder druk zou hebben gezet om met hem in zee te gaan. De Facebook-oprichter communiceerde jaren vrijwel uitsluitend per chat of e-mail, iets waar aanklagers en onderzoekscommissies de laatste jaren dankbaar gebruik van maken.

Voordat Instagram-oprichter Kevin Systrom op 8 april 2012 het bod van 1 miljard dollar van Zuckerberg voor zijn bedrijf accepteerde, gingen daar de nodige e-mails aan vooraf. „Binnenkort zul je duidelijk moeten maken of je met ons wil werken”, schreef Zuckerberg aan Systrom. „We ontwikkelen nu onze eigen fotostrategie. Wat je nu gaat doen bepaalt of we partners zijn, of concurrenten worden.”

Of Facebook hiermee regels overtrad, is de vraag. „De rechter zal moeten uitmaken of de overnames van Facebook onderdeel waren van een illegale strategie om concurrentie uit te schakelen”, zegt hoogleraar mededingingsrecht Anna Gerbrandy aan de Universiteit Utrecht. „Er zijn ook argumenten te maken dat dit type overnames juist innovatie stimuleert. Of dat er van een echt monopolie geen sprake is, omdat Facebook altijd de hete adem van potentiële concurrenten in zijn nek voelt.”

In een eerste reactie wijst Facebook op de toestemming die dezelfde FTC destijds heeft gegeven voor de overnames van Whatsapp en Instagram. „De overheid wil nu een heroverweging zonder rekening te houden met de impact op het bedrijfsleven of de mensen die elke dag voor onze producten kiezen.”

WhatsApp, from Facebook

Feit is: Facebook heeft de laatste jaren alles op alles gezet om één groot sociaal platform te creëren. Niet alleen om gebruikers advertenties voor te schotelen, maar ook om mensen in contact te brengen met (geautomatiseerde) helpdesks en klantenservices. Dat zou, naast advertenties, Facebooks tweede grote inkomstenstroom kunnen worden. Facebook kocht daarom onlangs, voor 1 miljard dollar, de start-up Kustomer.

Facebook beloofde Instagram en WhatsApp niet met Facebook samen te voegen. ‘Op dit moment gebruikt Facebook je WhatsApp-accountgegevens niet om je ervaring op Facebook-producten te verbeteren of om je een relevantere advertentie-ervaring op Facebook te bieden’, luidt een zinnetje in de gebruiksvoorwaarden. Maar het bedrijf zette in 2019 alsnog een stap in die richting, nadat de chatfuncties van Instagram en Facebook Messenger werden gecombineerd. In november 2019 verschijnt er bij Whatsapp-gebruikers plots ‘From Facebook’ op het scherm. Zo probeert Zuckerberg de integratie van alle Facebook-familieleden onomkeerbaar te maken.

Facebook vindt zelf niet dat het de socialemediamarkt domineert en wijst op Snapchat en de snelle groei van TikTok, de populaire video-app uit China. Tegelijkertijd probeerde Facebook zowel Snapchat als TikTok te kopen, maar durfde het de koop van TikTok niet aan vanwege de wankele relatie tussen China en de VS. Snapchat-oprichter Evan Spiegel wees op zijn beurt een bod van 3 miljard dollar van Zuckerberg af, en moest ondertussen constateren dat Instagram tal van elementen van Snapchat kopieerde.

Microsoft veranderde

De vraag is nu: heeft de rechtszaak kans van slagen? In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd voor het laatst een Amerikaans bedrijf wegens machtsmisbruik opgeknipt. Telecomgigant AT&T werd in 1984 opgedeeld in acht stukken.

Jarenlange rechtszaken tegen Microsoft, in de jaren negentig, leidden niet tot de beoogde opsplitsing van het bedrijf. Microsoft maakte zich schuldig aan machtsmisbruik, door het dominante besturingssysteem Windows af te dwingen bij pc-fabrikanten en bundeling van webbrowser Internet Explorer. Microsoft wist met een schikking opsplitsing te voorkomen en – belangrijker – veranderde zijn monopolistische gedrag. Microsoft geeft tegenwoordig Windows geen voorkeursbehandeling meer.

De FTC hoeft de zaak tegen Facebook dus niet per se te winnen om het gewenste resultaat te bereiken. Ook een schikking kan leiden tot gedragsverandering bij Facebook: minder speelruimte voor Big Tech, meer ruimte voor concurrenten.