Engelstalige editie van De Correspondent stopt na afname abonnees

Het journalistieke platform De Correspondent stopt per 1 januari met de Engelstalige versie. Dat bevestigt een woordvoerder donderdag aan persbureau ANP, na berichtgeving van journalistenvakblad Villamedia. Van zeven medewerkers wordt het contract niet verlengd. De Engelstalige editie van De Correspondent was een kleine twee jaar in de lucht. Het aantal abonnees zakte in de afgelopen maanden van 56.000 naar 21.000. Daardoor was het platform volgens ANP niet meer levensvatbaar.

De Correspondent is een advertentievrij platform dat grotendeels wordt gefinancierd door betalende leden en in mindere mate door subsidies en donaties. De website is in 2013 gelanceerd met behulp van crowdfunding. Hoofdredacteur Rob Wijnberg presenteert de Correspondent als „medicijn tegen de waan van de dag” - waarmee hij kritiek uit op de berichtgeving van reguliere nieuwsmedia. Met De Correspondent probeert hij tegenwicht te bieden aan reguliere journalistieke producties door „uitsluitend over structurele veranderingen te schrijven” in plaats van over incidentele gebeurtenissen.

Na vijf jaar kondigde Wijnberg samen met uitgever Ernst-Jan Pfauth een Engelstalige versie aan. Ook dat platform werd mogelijk gemaakt met crowdfunding; er werd 2,5 miljoen dollar opgehaald voor de Engelse tak. Aanvankelijk leek het erop dat The Correspondent zich zou vestigen in New York, maar later werd toch besloten dat het platform vanuit Amsterdam moest worden aangestuurd.

